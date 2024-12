La producción automotriz en México alcanza récord en noviembre, mientras el peso retrocede antes de datos clave en EE. UU.

El peso mexicano (MXN) registra movimientos moderados durante la sesión matutina de este viernes, operando en un rango entre 20.15 y 20.23 frente al dólar estadounidense, mientras los mercados permanecen atentos al próximo informe de Non-Farm Payrolls (NFP) en Estados Unidos. Se espera que estos datos sean el principal catalizador de volatilidad para las divisas emergentes, incluido el peso mexicano. Producción y exportación automotriz en México: Noviembre con resultados mixtos En el ámbito local, México reportó un notable crecimiento en la producción de vehículos durante noviembre, alcanzando 351,535 unidades, lo que representa un incremento del 6.7% interanual, el mejor registro para este mes desde al menos 1988. Sin embargo, las exportaciones de autos disminuyeron significativamente, cayendo a 289,310 unidades, desde el máximo histórico de 332,360 unidades alcanzado en octubre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos clave del sector automotriz: Producción por fabricantes: General Motors: +24.5% (86,402 unidades). Nissan: +8.4% (60,779 unidades). KIA: +10.7% (24,900 unidades). Toyota: +149.7% (24,833 unidades). Declives en: Stellantis (-9.2%), Volkswagen (-16.3%), Ford (-7.4%) y Audi (-21.7%).

Exportaciones: Noviembre: 289,310 unidades . Promedio histórico: 141,370 unidades (1988-2024).

En lo que va del año, la producción total de vehículos en México ha crecido un 5.7% interanual, sumando 3.8 millones de unidades en los primeros 11 meses de 2024. Expectativas sobre los datos de NFP en EE. UU. A las 10:30 (GMT-3) se publicará el informe de Non-Farm Payrolls, que será crucial para las perspectivas del mercado laboral estadounidense y las decisiones de la Reserva Federal. Escenarios posibles: Dato superior a 200,000 empleos: Refuerza un mercado laboral robusto.

Posible impulso al dólar, debilitando el peso mexicano

La Fed podría mantener cautela en futuros recortes de tasas. Dato inferior a 100,000 empleos: Indicaría un debilitamiento económico.

Aumentarían las expectativas de recortes agresivos en 2024.

Probable debilitamiento del dólar, fortaleciendo el peso mexicano. Dato en línea con las expectativas: Mantendría la narrativa de desaceleración moderada.

Podría respaldar un enfoque gradual en los recortes de tasas.

Ligera estabilidad en los datos, pero fortalecimiento para el dólar Con este contexto, se espera que el peso mexicano fluctúe entre 20.10 y 20.34 durante la sesión. Fuente: xStation5.

