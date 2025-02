La producción industrial de México cae en diciembre, pero el peso se mantiene estable

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la producción industrial en México cayó un 2.7 % en diciembre de 2024 en comparación con el mismo mes del año anterior, reflejando un deterioro en la actividad manufacturera y de construcción. En términos mensuales, la producción industrial también registró una contracción del 1.4 % respecto a noviembre. Desempeño por sectores Por componentes, la variación mensual de la producción industrial mostró cifras negativas en todos los sectores: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Construcción: -2.1 %

-2.1 % Generación y distribución de energía, agua y gas: -1.9 %

-1.9 % Industrias manufactureras: -1.2 %

-1.2 % Minería: -1.0 % En términos anuales, las caídas fueron aún más pronunciadas: Construcción: -7.1 %

-7.1 % Minería: -6.2 %

-6.2 % Industrias manufactureras: -0.3 %

-0.3 % Generación y distribución de energía, agua y gas: único sector en positivo con un avance de 1.8 % Estos datos reflejan un enfriamiento en la actividad económica al cierre del 2024, afectado por una menor demanda externa, restricciones financieras y condiciones internas desafiantes. El peso mexicano sin reacción significativa A pesar de los datos negativos, el peso mexicano se mantiene estable en la sesión intradía, sin mostrar cambios relevantes tras la publicación de los indicadores industriales. El dólar mantiene su momentum alcista, pero el tipo de cambio ha oscilado en un rango estrecho, con un máximo de 20.65 y un mínimo de 20.59 en la jornada. Este comportamiento sugiere que los inversores ya anticipaban un desempeño débil en la actividad industrial, por lo que la reacción en el mercado cambiario ha sido limitada. Fuente: xStation5.

