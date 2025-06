Un ataque israelí contra Irán ha desatado un terremoto geopolítico que seguirá siendo el foco principal de atención de los mercados financieros globales en el futuro previsible. Un ataque aéreo masivo contra instalaciones nucleares y la muerte de comandantes militares y científicos clave no dejan lugar a dudas sobre una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio. Como resultado, la volatilidad del mercado se encuentra en niveles récord y persistirá durante toda la sesión, a pesar de la relativa ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos importantes. Tras las lecturas finales de inflación de los países de la UE, la atención podría centrarse en los últimos datos sobre producción industrial y balanza comercial de la eurozona, dos indicadores clave en el contexto de las próximas dos semanas, tras las cuales concluye el período oficial de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y sus socios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Al otro lado del Atlántico, esperamos datos del sector industrial de Canadá, así como el informe de inflación de la Universidad de Michigan. Calendario económico de hoy: 10:00 – Eurozona – Balanza comercial de abril Pronóstico: 18.200 millones de euros

Anterior: 36.800 millones de euros 10:00 – Eurozona – Producción industrial de abril Interanual: Pronóstico: 1,4 %; Anterior: 3,6 %

Intermensual: Pronóstico: -1,6 %; Anterior: 2,6 % 13:30 – Canadá – Ventas del sector manufacturero de abril Pronóstico: -2,1 % intermensual

Anterior: -1,4 % intermensual 13:30 – Canadá – Ventas de vehículos nuevos de abril Anterior: 189.300 intermensual 13:30 – Canadá – Producción industrial Tasa de utilización de la capacidad (T1): Pronóstico: 79,6 %; Previo: 79,8% 13:30 – Canadá – Ventas al por mayor de abril Pronóstico: -0,9% intermensual

Anterior: 0,2% intermensual 15:00 – Estados Unidos – Informe de inflación de la Universidad de Michigan (junio, preliminar) Índice de sentimiento del consumidor (preliminar): Pronóstico: 59,4; Previo: 58,9

Índice de expectativas del consumidor de Michigan: Pronóstico: 53,5; Previo: 52,2

Índice de sentimiento del consumidor (final): Pronóstico: 49,0; Previo: 47,9

Expectativas de inflación a 5 años: Previo: 4,2%

Expectativas de inflación (generales): Previo: 6,6% 16:00 – Eurozona – Discurso del Sr. Elderson del BCE

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "