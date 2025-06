El petróleo sube un 7% tras el ataque israelí

Israel atacó objetivos nucleares y militares dentro de Irán En la madrugada del 13 de junio de 2025, Israel orquestó una amplia operación militar dirigida contra numerosos sitios estratégicos en Irán. Estos incluían instalaciones críticas de enriquecimiento de uranio, plantas de producción de misiles avanzados y bases militares establecidas. Según informes, la operación también tuvo como objetivo las residencias y centros de mando de altos mandos militares y científicos nucleares iraníes. Fuentes indican que aproximadamente 200 aviones de combate participaron en el asalto coordinado, atacando alrededor de 100 objetivos designados. Según se informa, la campaña aérea causó numerosas bajas, incluyendo la muerte del general Hossein Salami, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y del general Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor General, junto con dos destacados científicos nucleares. Los ataques también afectaron a zonas residenciales, lo que generó preocupación por las bajas civiles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Líder Supremo de Teherán se apresuró a prometer una severa represalia. En respuesta, Israel declaró el estado de emergencia, cerró instituciones educativas y aeropuertos, y emitió advertencias públicas sobre posibles ataques con cohetes y drones de represalia desde Irán. Informes de Israel indican una primera oleada de incursiones con drones iraníes. Irán, reconociendo las medidas defensivas, declaró crípticamente que "el mundo sabrá por qué Irán estaba enriqueciendo uranio", una declaración que se interpretó ampliamente como una referencia velada a sus ambiciones nucleares. Washington se distanció rápidamente de la operación, instando a la desescalada y subrayando la importancia de salvaguardar sus activos regionales. La ofensiva israelí ha exacerbado innegablemente la inestabilidad regional y ha extinguido las frágiles perspectivas de reanudar las conversaciones nucleares con Irán, programadas para el próximo domingo. Irán había advertido previamente que cualquier ataque a su infraestructura nuclear provocaría represalias contra posiciones estadounidenses en la región. Israel justificó sus ataques preventivos citando información de inteligencia que indicaba un progreso acelerado en el programa nuclear iraní y la amenaza inminente del desarrollo de armas nucleares. El panorama geopolítico sigue siendo extremadamente volátil, y los observadores internacionales expresan gran preocupación por una posible escalada. El petróleo y el oro se dsiparan Los mercados financieros globales reaccionaron con fuerza al creciente riesgo geopolítico. Los movimientos más pronunciados se observaron en el mercado petrolero, donde los futuros del petróleo WTI de referencia subieron inicialmente aproximadamente un 10 %. Al cierre de este informe, los precios del petróleo han consolidado sus subidas, cotizando un 7 % al alza y rozando los 72 dólares por barril. Al mismo tiempo, el oro, un activo refugio tradicional, experimentó un aumento de más del 1 %, tras haber alcanzado previamente los 3440 dólares por onza. El fuerte repunte de estas materias primas subraya la aprensión de los inversores y la percepción de un aumento de los riesgos de suministro en Oriente Medio. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.