La rupia india cayó fuertemente frente al dólar estadounidense tras un discurso de Donald Trump amenazando con aumentar significativamente los aranceles a las exportaciones de India, debido a sus continuas importaciones de petróleo ruso. El 5 de agosto de 2025, la divisa tocó brevemente un mínimo histórico de 88,10 por dólar antes de que una intervención del Banco de la Reserva de India (RBI) lograra limitar las pérdidas. Los participantes del mercado atribuyeron directamente la fuerte caída al tono de las declaraciones de Trump, que generaron temores de salidas de capital y elevada volatilidad en los mercados financieros de India. Esta tensión ocurre justo antes de una importante decisión de tasa por parte del banco central indio, lo que eleva aún más la incertidumbre sobre la estabilidad del mercado cambiario India.

Si bien una rupia más débil podría mitigar parcialmente el impacto de los aranceles para los exportadores, también refleja la preocupación de inversores globales sobre las perspectivas económicas del país. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Amenazas múltiples de Trump tensionan el comercio global En la misma intervención, Trump abordó las actuales negociaciones comerciales con China, revelando que el presidente Xi Jinping habría solicitado una reunión. Trump afirmó que se reuniría con Xi antes de fin de año si se alcanza un acuerdo comercial, enfatizando: “Estamos muy cerca de lograrlo”. Además, anunció nuevas medidas comerciales: Un arancel inicial moderado sobre productos farmacéuticos, que subiría al 150% y luego al 250% tras un año.

Más adelante anunciará medidas sobre semiconductores y chips.

Advirtiendo también que impondrá un arancel del 35% a la Unión Europea si no cumple con sus obligaciones comerciales. USDINR toca máximos mientras el RBI interviene La paridad USDINR alcanzó momentos máximos históricos tras las amenazas, lo que generó nerviosismo en el mercado cambiario. La intervención del Banco de la Reserva de India fue clave para contener la pérdida de la rupia. Los analistas destacan que estas tensiones subrayan una doble presión sobre la economía india: una moneda más débil y elevada incertidumbre política y comercial sobre su horizonte financiero. Fuente: xStation5. ________

