La secretaria del Tesoro de EE.UU., Yellen, comenta la economía y los aranceles de EE.UU.🗽

La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, comenta: Controlar los d茅ficits ayudar谩 a garantizar la demanda de deuda estadounidense.

Estados Unidos debe mantener la relaci贸n entre inter茅s neto real y PIB por debajo del 2%.Es necesaria una reducci贸n del d茅ficit fiscal en los pr贸ximos a帽os.

Los aranceles amplios y elevados pueden hacer subir los precios al consumidor. Los aranceles amplios son un enfoque equivocado y tendr谩n un impacto negativo en los consumidores y las industrias exportadoras.

La opini贸n del Tesoro es que es importante aumentar el gasto de los consumidores como proporci贸n del PIB y solucionar los problemas inmobiliarios. Todav铆a no he visto pol铆ticas anunciadas por China para lograrlo.

Algunas entidades que apoyan los esfuerzos b茅licos de Rusia y sus intermediarios ser谩n designadas en nuevas sanciones.

La pr贸xima semana daremos a conocer nuevas y fuertes sanciones relacionadas con Rusia, dirigidas a los intermediarios que ayudan a la maquinaria de guerra de Mosc煤 en Ucrania.

