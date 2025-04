Comenzamos la semana con bastante calma. No hay informes macroeconómicos importantes programados para hoy. Sin embargo, más adelante en la semana, conoceremos, entre otros datos, los datos del mercado laboral de Estados Unidos el miércoles y el viernes. Además, la temporada de resultados está en marcha en Wall Street. Esta semana, la atención de los inversores se centrará en empresas tecnológicas como Microsoft, Meta, Apple y Amazon, que publicarán sus resultados trimestrales. Las previsiones para los próximos trimestres en la nueva realidad económica incierta podrían ser especialmente interesantes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario económico detallado: 28 de abril, lunes: 13:30 - Canadá, datos mayoristas 29 de abril, martes: Día de Showa - sin sesión en Japón

07:00 - Alemania, índice de confianza del consumidor GfK de mayo

08:00 - España, datos de inflación del IPCA armonizado y del PCA de abril, datos del PIB del primer trimestre

13:30 - EE. UU., datos de la balanza comercial exterior de marzo

15:00 - EE. UU., índice de confianza del consumidor de Conference Board, encuesta de ofertas de empleo JOLTS 30 de abril, miércoles: 00:50 - Japón, datos de producción industrial de marzo

02:30 - Australia, datos de inflación del IPC del primer trimestre

02:30 - China, datos del PMI de abril

07:00 - Alemania, datos de ventas minoristas de marzo

08:45 - Francia, datos de inflación del IPC de abril

09:00 - Alemania, datos del PIB del primer trimestre

09:00 - Polonia, inflación del IPC de abril Datos

10:00 - Eurozona, datos del PIB del 1T

13:00 - Alemania, datos de inflación del IPC de abril

13:15 - EE. UU., datos de empleo de ADP de abril

14:30 - EE. UU., datos del PIB del 1T

15:00 - EE. UU., datos de inflación del PCE de abril

15:30 - EE. UU., inventarios de petróleo de la EIA 1 de mayo, jueves - Día del Trabajo: Día de descanso - UE, China

04:00 - Japón, decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón

13:30 - EE. UU., solicitudes de subsidio por desempleo

14:45 - EE. UU., datos del PMI de abril

15:00 - EE. UU., datos de manufactura del ISM de abril

15:30 - EE. UU., inventarios de gas de la EIA 2 de mayo, viernes: Sin sesión - China

Datos del PMI de Europa

09:00 - Eurozona, datos del PMI de abril

10:00 - Eurozona, datos de inflación del IPC

14:30 - EE. UU., datos del mercado laboral y del NFP de abril

15:00 - EE. UU., datos fijos pedidos de activos para marzo Calendario de publicación de resultados:



