Lagarde confirma su satisfacción por el progreso de la desinflación 🎯

Enfoque cauteloso y basado en datos para futuros recortes de tasas

Confianza en el proceso de desinflaci贸n en curso

Panorama optimista sobre la recuperación de la eurozona La presidenta del BCE, Christine Lagarde, enfatizó un enfoque cauteloso y basado en datos para la política monetaria, indicando que futuros recortes de tasas dependerán de los datos económicos entrantes. Destacó los esfuerzos en curso del BCE para abordar la inflación y la necesidad de flexibilidad, advirtiendo contra cualquier estrategia preestablecida para recortes de tasas. A pesar de las recientes tendencias desinflacionarias, Lagarde sigue siendo cautelosa, señalando que si bien el BCE podría relajar su postura restrictiva, cualquier decisión se tomaría con cautela y en función de la evolución de las condiciones económicas. De manera similar, el economista jefe del BCE, Philip Lane, expresó optimismo sobre la recuperación económica de la eurozona, citando el fuerte crecimiento salarial y la desinflación en curso como señales positivas. Si bien algunos datos generaron inquietudes sobre el crecimiento, Lane reafirmó la confianza del BCE en la recuperación general, descartando un debilitamiento dramático de la economía. Ambos funcionarios subrayaron el compromiso del BCE de ajustar la política en función de los acontecimientos económicos, centrándose en la gestión de la inflación y apoyando la recuperación. EUR-USD (intervalo D1) Aunque el euro (EUR) es una de las divisas más fuertes hoy, la demanda de dólar (USD) es aún mayor. Como resultado, el par EUR-USD ha bajado un 0,25% hoy, alcanzando 1,07700. Como se muestra en el gráfico, el reciente intento de superar 1,1200 no tuvo éxito y, desde entonces, el rápido fortalecimiento del dólar ha empujado al tipo de cambio EUR-USD de nuevo hacia el canal de consolidación. El nivel de soporte más cercano para el actual movimiento bajista podría estar alrededor de 1,07200.   Fuente: xStation 5

