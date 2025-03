Las acciones asiáticas sufren una caída ante el panorama global

Las acciones asiáticas se tambalean ante el panorama global ensombrecido. Las acciones tecnológicas de Hong Kong cayeron alrededor de un 3% tras un reciente repunte. El índice general de acciones chinas se encaminó a su mayor caída en dos días desde noviembre, mientras que las acciones de Indonesia y Taiwán también cayeron. Las acciones japonesas subieron ligeramente y los futuros estadounidenses se mantuvieron prácticamente estables. Noticias internacionales Los mercados globales se preparan para la entrada en vigor de los aranceles de Trump el 2 de abril. El presidente estadounidense confirmó la implementación de aranceles recíprocos amplios y aranceles adicionales específicos para cada sector, lo que generó una ola de incertidumbre en los mercados, según Principal Asset Management. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los resultados corporativas indican dificultades económicas, ya que FedEx recortó drásticamente sus perspectivas de ganancias alegando mayores costos y un debilitamiento de la demanda. Nike también señaló el impacto de los aranceles y las tensiones geopolíticas en los resultados, mientras que PDD Holdings reconoció la creciente incertidumbre global a pesar de superar las expectativas. Las señales de los bancos centrales generan más preguntas que respuestas tras las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. Los tres señalaron que los aranceles oscurecen las perspectivas económicas, lo que empeora la percepción de los inversores de que los mercados están "a ciegas" hasta el 2 de abril. La UE retrasa la imposición de aranceles al whisky sobre las importaciones estadounidenses y se muestra dispuesta a dialogar con Trump antes de tomar nuevas decisiones sobre represalias, según el viceprimer ministro irlandés. Trump reitera sus peticiones de recortes de tipos de la Fed en redes sociales, afirmando que los precios de los huevos y la gasolina han bajado. El presidente de la Fed, Powell, indicó que el banco central "no tendrá prisa por actuar" en medio de la incertidumbre arancelaria, manteniendo las proyecciones de dos recortes de un cuarto de punto porcentual este año. Alemania votará sobre el paquete de crecimiento económico y se espera que el Bundesrat apruebe un fondo de 500.000 millones de euros para infraestructura y defensa. La votación es el último obstáculo antes de que la legislación se promulgue. Materias primas y divisas El dólar se fortalece frente a las principales divisas, con el índice del dólar subiendo un 0,21% hasta 104,01 tras haberse fortalecido un 0,36% el jueves. El euro cayó un 0,18%, hasta los 1,0831 dólares, mientras que el USD/JPY subió un 0,42%, hasta los 149,40, a pesar de los datos de inflación japoneses más sólidos. El oro retrocede desde máximos históricos, cayendo un 0,5%, hasta los 3.029,61 dólares por onza, bajo la presión de la apreciación del dólar. Sin embargo, los precios se mantuvieron por encima del umbral de los 3.000 dólares, ya que persiste la demanda de activos refugio. Los precios del petróleo suben debido a la preocupación por la oferta: el Brent subió un 0,3%, hasta los 71,75 dólares, y el WTI un 0,4%, hasta los 68,38 dólares, encaminándose a su segunda semana consecutiva de ganancias de alrededor del 2% cada uno. La OPEP+ anuncia un nuevo plan de recortes para siete miembros con el fin de reducir aún más la producción y compensar la sobreproducción. El plan contempla recortes mensuales de entre 189.000 y 435.000 bpd hasta junio de 2026. El Bitcoin baja ligeramente, cayendo un 1,7%, hasta los 84.424,5 dólares, a medida que los precios de las criptomonedas retroceden en medio de la incertidumbre económica. XRP muestra una fortaleza relativa después de que la SEC retirara su caso contra Ripple.

