Las acciones chinas caen el último día del año

Las bolsas asiáticas cayeron levemente en el último día de 2024 en medio de volúmenes reducidos por las vacaciones, con el índice MSCI Asia-Pacífico cayendo un 0,2% pero en camino a una subida anual del 8%. Los mercados en Japón, Corea del Sur y Tailandia estuvieron cerrados, mientras que Hong Kong, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda tuvieron sesiones más cortas. Las acciones chinas cayeron después de que los datos del PMI manufacturero mostraran una expansión más lenta en diciembre en 50,1 frente a 50,3 en noviembre, incumpliendo las expectativas. El CSI 300 y el Shanghai Composite cayeron un 0,4%, aunque el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,7%. El PMI no manufacturero mejoró a 52,2 desde 50,0. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La crisis política de Corea del Sur se profundizó cuando un tribunal aprobó una orden de arresto para el presidente destituido Yoon Suk Yeol por su breve declaración de ley marcial del 3 de diciembre. La medida sin precedentes se produce cuando el presidente en funciones Han Duck-soo también ha sido destituido, mientras el país lidia con el accidente aéreo del domingo en Jeju que mató a 179 personas. La mayoría de las monedas asiáticas se debilitaron frente al dólar y se encaminaron a pérdidas anuales. El índice del dólar se mantuvo cerca de máximos de dos años a pesar de bajar un 0,1% a 107,95. El USD/JPY cayó un 0,3% a 156,43, pero siguió camino de una caída anual del 10%. El USD/INR tocó nuevos máximos históricos y la rupia se debilitará más del 3% en 2024. Pekín aprobó nuevas regulaciones para fomentar la tecnología de conducción autónoma, permitiendo autobuses y taxis públicos sin conductor después de las evaluaciones de seguridad a partir de abril de 2025. La medida se produce en un momento en que empresas como Apollo Go y Pony.ai de Baidu amplían sus flotas de robotaxi, mientras que Tesla planea introducir la conducción autónoma total en el primer trimestre de 2025. Muchos mercados mundiales están cerrados o tienen sesiones acortadas para la víspera de Año Nuevo. Alemania, Suiza, Italia, Brasil y Corea del Sur están totalmente cerrados. Hong Kong y Singapur cerrarán a las 12:00, el Reino Unido a las 12:30, Nueva Zelanda a las 12:45, España a las 14:00, Francia a las 14:05 y Australia a las 14:10. Noticias sobre materias primas Los precios del petróleo subieron: el Brent subió un 0,8% a 74,64 dólares y el WTI ganó un 0,9% a 71,67 dólares, aunque ambos índices de referencia se encaminan a pérdidas anuales del 3,2% y el 0,6% respectivamente. La expansión de la actividad fabril china proporcionó cierto apoyo, pero persisten las preocupaciones sobre la demanda de 2025 en medio de la extensión de los recortes de la OPEP+. El oro se cotizó estable en torno a los 2.607 dólares, pero sigue en condiciones de registrar una ganancia estelar del 26% en 2024, su mejor rendimiento anual en más de una década. La plata se mantuvo cerca de los 29,31 dólares, mientras que el cobre bajó un 0,2% hasta los 8.925 dólares a pesar de la continua expansión manufacturera de China. El cacao y el café surgieron como las materias primas de mejor rendimiento en 2024, y los precios del cacao casi se triplicaron debido a los persistentes déficits de oferta. De cara a 2025, se espera que las tensiones comerciales dominen cuando Trump regrese al cargo amenazando con fuertes aranceles a los productos chinos.

