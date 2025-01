Las acciones de AMD caen un 44% por debajo de su máximo histórico 📊¿Qué sigue para el gigante de los semiconductores?

Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD.US) ya cotizan casi un 50% por debajo de sus picos de 2023, tras haber caído casi un 10% en la última semana y un 38% en los últimos seis meses. El sector de los semiconductores sigue en el 'radar' de Wall Street como uno de los mayores beneficiarios de la infraestructura de IA. AMD es uno de los mayores 'perdedores' en esta fase del ciclo. Hasta ahora, las acciones de las empresas que habilitan la infraestructura de IA, Nvidia y Broadcom, entre otras, han ganado un 100% en 2024. Mientras tanto, las acciones con menos exposición a la inteligencia artificial y más exposición a las PC y servidores tradicionales han caído. Entre ellas, AMD e Intel (INTC.US). Wall Street, cauteloso con AMD KeyBanc mantuvo una calificación de Overweight en las acciones de AMD a pesar de las decepcionantes previsiones de IA para 2025. Los analistas redujeron su precio objetivo a 150 dólares desde los 220 dólares anteriores, tras las preocupaciones de que el aumento de la producción de los últimos chips de NVIDIA podría limitar el acceso de AMD a las oportunidades de escalado.

Otras preocupaciones de AMD incluyen una demanda más débil del AMD MI325, que mostró solo ganancias de rendimiento marginales sobre su predecesor, el MI300. Los pronósticos para la serie MI3XX, particularmente el SKU MI308 específico de China, sugieren un potencial de crecimiento de participación de mercado limitado.

Las estimaciones de ingresos de AMD para GPU de centros de datos en 2025 se redujeron a $ 10 mil millones. La compañía atribuyó esto a una mayor participación anticipada de las ventas de SKU chinos con un precio de venta promedio (ASP) más bajo,

KeyBanc considera que los problemas actuales son más bien de corto plazo y predice que AMD recuperará su ventaja competitiva con el lanzamiento de MI355 en la segunda mitad del año, que se espera que impulse un crecimiento más significativo en 2026

Goldman Sachs rebajó las acciones de AMD y enumeró a los rivales de la compañía entre las selecciones del banco para 2025; aconsejó a los clientes que tuvieran exposición tanto a acciones cíclicas como líderes de IA en el sector de chips (incluidos NXP Semiconductor, Teradyne y Broadcom). El precio objetivo actual de AMD en GS es de 129 dólares, frente a los 175 dólares anteriores

Los analistas citaron previsiones más conservadoras para PC y servidores tradicionales, y un crecimiento modesto en el negocio de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para centros de datos de la empresa, dada la feroz competencia de los rivales. Goldman Sachs redujo las estimaciones de ingresos del fabricante de chips para 2025/26 en dos dígitos. ¿Asociación con Dell y perspectiva de mayor cuota de mercado? Advanced Micro Devices (AMD) anunció el lunes una línea ampliada de procesadores para PC con inteligencia artificial para consumidores y usuarios comerciales. La empresa presentó sus últimos procesadores Ryzen para PC con soporte de inteligencia artificial en el CES 2025, y ha obtenido una asociación con Dell en este sentido. Entre ellos se encuentran los AMD Ryzen AI Max, Ryzen AI 300 series y Ryzen 200 series, así como las versiones 'Pro' dirigidas a empresas. Las computadoras con procesadores AMD también están disponibles en Acer, Asus, HP (HPQ), Lenovo y otros. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Se espera que los sistemas con procesadores Ryzen AI Max y Ryzen AI Max Pro Series estén disponibles en el primer trimestre.

Mientras tanto, los procesadores Ryzen AI 300 Series de AMD están diseñados para soportar inteligencia artificial en portátiles de gama media. También se espera que estén disponibles en el primer trimestre.

Finalmente, los procesadores AMD Ryzen serie 200 están destinados a PC de menor costo y estarán disponibles en el segundo trimestre.

Rosenblatt Securities incluyó las acciones de AMD como una de sus ocho "mejores ideas" para la primera mitad de 2025. La compañía espera que AMD finalmente capture una mayor participación de mercado de procesadores de Intel (INTC) y GPU de Nvidia (NVDA) en 2025. También se beneficiará de una recuperación más amplia de los semiconductores en chips distintos de la inteligencia artificial más adelante en el año. Los analistas de Bernstein han mantenido su precio objetivo para AMD en $ 150. Fuente: AMD Resultados financieros de AMD (GAAP) para el tercer trimestre de 2024 Ingresos: 6.800 millones de dólares, un 18 % más interanual y un 17 % más intertrimestral.

Margen bruto: 50 %, 3 puntos porcentuales más interanual.

Beneficio operativo: 724 millones de dólares, un 223 % más interanual.

Beneficio neto: 771 millones de dólares, un 158 % más interanual.

Beneficios por acción (BPA): 0,47 dólares, un 161 % más interanual. Segmentos comerciales Centro de datos Ingresos: 3.500 millones de dólares (nivel récord).

Crecimiento del 122 % interanual y del 25 % intertrimestral.

Impacto clave: GPU AMD Instinct y procesadores EPYC. Cliente Ingresos: 1.900 millones de dólares, un 29 % más interanual.

Alta demanda de procesadores Ryzen “Zen 5”. Gaming Ingresos: 462 millones de dólares, un 69% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Motivo: descenso de las ventas de componentes semipersonalizados. Embedded Ingresos: 927 millones de dólares, un 25% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Mejora de la demanda en varios segmentos finales. AMD estima unos ingresos del cuarto trimestre de alrededor de 7.500 millones de dólares, un 22% más que en el mismo periodo del año anterior. También está pendiente el lanzamiento de los procesadores AMD EPYC Serie 9005 y de los pedales de acelerador Instinct MI325X. La empresa sigue trabajando con empresas como Google Cloud, Meta, Oracle Cloud Infrastructure y Microsoft. Tiene previsto ampliar su cartera con nuevas soluciones, como AMD EPYC Embedded 8004. Hay más adquisiciones en proceso: ZT Systems y Silo AI. Gráfico de AMD (AMD.DE) Acciones de AMD (AMD.DE) cotizadas en euros, en la Bolsa de Frankfurt. La caída actual del precio de las acciones de AMD desde su pico es de alrededor del 50%, similar a la caída de 2021-2022. Fuente: xStation5 Multiplicadores financieros de AMD (AMD.US) Con una deuda prácticamente nula y una relación precio/beneficio futura de 12 meses de 26, las acciones de AMD parecen relativamente infravaloradas, especialmente en relación con los niveles históricos. La empresa apunta a una expansión comercial en 2024 y un crecimiento del 10% k/k en los ingresos del centro de datos en el cuarto trimestre de 2024, con un aumento del 122% en los ingresos del centro de datos en el tercer trimestre. AMD también pronosticó una mejora en el margen bruto del 50% al 54% en el cuarto trimestre de 2024, y sus ganancias por acción han estado creciendo de manera constante durante varios trimestres. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

