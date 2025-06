Las acciones de AMD suben un 9 % impulsada por el optimismo en IA y comentarios de Piper Sandler 📈

Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD.US) avanzan más del 9 % en la jornada de hoy, posicionándose como el valor con mejor desempeño del S&P 500. La subida fue impulsada por una mejora de recomendación por parte de Piper Sandler, que elevó el precio objetivo de las acciones a 140 USD. Los analistas destacaron un creciente optimismo en el segmento de GPU, viendo la megatendencia de la inteligencia artificial como un catalizador clave para el crecimiento de AMD. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de AMD repuntan tras un salto del 57 % interanual en ingresos por centros de datos, impulsado por: Mayor demanda de IA

Alianzas más profundas con Microsoft y Meta

Un nuevo programa de recompra de acciones de 6.000 millones USD

Acuerdos multimillonarios en chips de IA en Oriente Medio Hace pocos días, AMD y OpenAI presentaron los nuevos chips MI400 dirigidos al procesamiento de IA. El mercado podría interpretar estos avances como el inicio de una competencia más seria con Nvidia en el mercado global de GPUs. Advanced Micro Devices (AMD.US) – Intervalo D1 Las acciones de AMD registran hoy un avance cercano al 10 %, intentando revertir la tendencia bajista que prevalecía desde finales de 2023 y principios de 2024. Por primera vez desde octubre de 2024, el título ha superado la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200), lo que refuerza las señales técnicas alcistas.   Fuente: xStation5  _________  📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí Â

