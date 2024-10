Las acciones de Arcadium Lithium suben más de un 30% tras la noticia del interés de Rio Tinto en adquirir la empresa 📈

La adquisición seguiría una tendencia de grandes ofertas en el sector minero Ambas empresas han confirmado el inicio de las conversaciones sobre una posible adquisición Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por ahora, no hay acuerdos vinculantes entre ellas Es probable que la oferta de Rio Tinto ofrezca una prima significativa El precio de las acciones de Arcadium Lithium (ALTM.US) se disparó más del 41% en la apertura, tras la confirmación de la noticia de que el gigante minero Rio Tinto (RIO.UK) está considerando adquirir la empresa. La noticia de las posibles conversaciones surgió el viernes, cuando el precio de las acciones de Arcadium repuntó un 10%. Aunque las empresas han confirmado su voluntad de entablar conversaciones, vale la pena recordar que por el momento no están vinculadas por ningún acuerdo, por lo que la concreción del acuerdo no es del todo segura. Arcadium Lithium es una de las principales empresas de extracción y procesamiento de litio. Las estimaciones indican que la compañía representa actualmente el 5% del suministro mundial del metal, y algunos análisis sugieren que su participación en el mercado global aumentará al 6% para 2028. La empresa opera en Argentina, Canadá y Australia Occidental, entre otros países. Condiciones de mercado difíciles para el litio El litio es uno de los metales clave del futuro, dada la transición energética, el avance del desarrollo tecnológico global y el creciente mercado de vehículos eléctricos. Sin embargo, los precios del metal se han visto muy afectados por el entorno de mercado en los últimos años. La demanda de automóviles eléctricos se está desacelerando claramente (particularmente en Europa), lo que se traduce en recortes significativos en los planes de producción de vehículos para los próximos años. Las decisiones de los principales fabricantes de automóviles europeos de cancelar la apertura de algunas nuevas fábricas de baterías están intensificando el entorno de exceso de oferta en el mercado de metales. Además, el entorno de altas tasas de interés ralentiza el proceso de desarrollo de fuentes de energía renovables al limitar las oportunidades de inversión de las empresas, por lo que el fuerte factor pro-crecimiento de los precios del metal sigue siendo reducido. Sin embargo, en el largo plazo, los precios del litio parecen tener el potencial de recuperarse de sus mínimos, y el inicio de un ciclo de recortes de las tasas de interés podría respaldar una mayor inversión en el mercado de las energías renovables, lo que podría ayudar a estimular la demanda lo suficiente como para sacar al metal de sus mínimos actuales. Es imposible dar una indicación clara de cuándo los precios alcanzarán sus mínimos, pero la disminución actual de los precios del metal que hace bajar las valoraciones de los productores y las empresas mineras está creando un entorno atractivo para comenzar a adquirir empresas a valoraciones muy atractivas. El aumento del movimiento del mercado de fusiones y adquisiciones para las empresas mineras indica que algunas empresas y grandes inversores están comenzando a apostar por que los precios se acerquen al mínimo, buscando así oportunidades de mercado. Los precios del litio continúan su tendencia a la baja, tanto mensual como anual. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Arcadium Lithium en la mira de Rio Tinto Una de esas ofertas podría ser el intento de Rio Tinto de adquirir Arcadium Lithium. Para el gigante minero, un acuerdo de este tipo podría cumplir con su estrategia anunciada de aumentar la exposición al mercado del litio. Además, desde una perspectiva de mercado, la valoración actual de Arcadium Lithium parece muy tentadora. Los indicadores de valor fundamentales antes de las noticias de la posible adquisición indicaban que la empresa cotizaba a un P/BV de 0,5x, EV/Ventas a futuro de 4x, EV/EBITDA a futuro de 10,2x. La capitalización de mercado de 3.300 millones de dólares está muy por debajo de la estimación de consenso de los analistas de unos 5.200 millones de dólares para la empresa. Es más, en caso de que se desee una adquisición, Rio Tinto probablemente tendrá que ofrecer una prima correspondiente, dadas las sinergias que podría ofrecerle una adquisición de Arcadium. Algunas valoraciones incluso apuntan a un valor de la empresa de 8.500 millones de dólares. ¿Podría la adquisición suponer una situación beneficiosa para ambas empresas? Arcadium Lithium ha tenido que limitar severamente sus proyectos y su expansión por el momento debido a las duras condiciones del mercado del litio. Debido al potencial limitado para financiar proyectos por sí sola, el potencial de crecimiento de la empresa tanto a la valoración de mercado como a los ingresos proyectados está actualmente muy limitado. Sin embargo, al aprovechar las oportunidades que ofrece Rio Tinto, es probable que la empresa pueda desarrollar sus proyectos y expandir sus operaciones, fortaleciendo así su posición en el mercado global de procesamiento de litio. Por otro lado, Rio Tinto puede diversificar su cartera y aumentar su exposición al mercado del litio como resultado de la adquisición, así como obtener mayores eficiencias de sus negocios existentes al, entre otras cosas, aprovechar las operaciones de Arcadium Lithium en Argentina para respaldar el Proyecto de Litio Rincon. El movimiento de hoy en el precio de las acciones de Arcadium Lithium no agota todo el potencial de un aumento del precio de las acciones si el acuerdo se concreta. La valoración de consenso durante los próximos 12 meses sigue siendo un 12% superior al precio actual de la acción y la prima probable podrían ser incluso mayores. Sin embargo, cabe señalar que el escenario aún no está confirmado y el fracaso del acuerdo podría estar asociado a fuertes descuentos en las acciones de la compañía. Fuente: xStation





"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "