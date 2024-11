Las acciones de Copart suben un 9% tras unas sólidos beneficios del tercer trimestre y un crecimiento de los ingresos por servicios📈

Las acciones de Copart suben un 9% hoy tras un s贸lido informe de beneficios con unos ingresos que suben casi un 12,5% interanual. Los analistas de Morningstar nombraron a Copart como una de las ventajas competitivas m谩s s贸lidas de la industria automotriz. La empresa recibe la mayor parte de su volumen de veh铆culos a trav茅s de contratos con grandes empresas de seguros de autom贸viles y los vende en consignaci贸n por m谩rgenes elevados, a menudo a desguaces. La empresa de subastas de veh铆culos registr贸 un BPA ajustado de 0,37 d贸lares, en l铆nea con el consenso, pero los ingresos ascendieron a 1.150 millones de d贸lares, por encima de los 1.090 millones de d贸lares estimados en Wall Street. Es un aumento del 12,4% respecto a los 1.020 millones de d贸lares del tercer trimestre de 2023.

Los ingresos por servicios crecieron un 14,8% interanual hasta los 986,3 millones de d贸lares, pero las ventas de veh铆culos bajaron solo ligeramente un 0,2% hasta los 160,5 millones de d贸lares. Sin embargo, el mercado espera que las ventas de autom贸viles aumenten en el cuarto trimestre y hasta 2025, con tasas de inter茅s m谩s bajas de la Reserva Federal que estimulen la demanda de veh铆culos.

Los ingresos netos aumentaron un 8,9 % interanual hasta los 362,1 millones de d贸lares, con un beneficio聽bruto聽de 512,1 millones de d贸lares (10,4 % interanual). La empresa coment贸 positivamente sobre su expansi贸n global y sus inversiones en tecnolog铆a; conectando "m谩s compradores y vendedores en nuestro mercado". Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "