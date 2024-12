Las acciones de defensa europeas suben tras la firma de un nuevo contrato de Rheinmetall para municiones de 155 mm con Ucrania 📈

La Agencia de Adquisiciones de Defensa del Ministerio de Defensa de Ucrania ha firmado un nuevo contrato con la empresa de armas alemana Rheinmetall (RHM.DE) para el suministro de municiones de artiller铆a de calibre 155 mm. Las acciones de la empresa suben hoy casi un 2% y se espera que las entregas comiencen en la primera mitad de 2025; la compra est谩 financiada 铆ntegramente por el presupuesto de Ucrania. No se han revelado el valor ni la cantidad de municiones en el contrato. El contrato recientemente firmado entre Rheinmetall y las Fuerzas Armadas de Ucrania cubr铆a decenas de miles de m贸dulos de propulsi贸n diferentes para proyectiles de calibre 155 mm; las entregas est谩n previstas para enero de 2025.

Rheinmetall se ha comprometido a establecer una planta de municiones en Ucrania; se espera que las operaciones comiencen en la segunda mitad de 2026, es decir, despu茅s de unos dos a帽os desde el inicio de su construcci贸n. En Ucrania se instalar谩n tambi茅n cuatro f谩bricas para la producci贸n de veh铆culos blindados Fuchs.

La empresa alemana comunic贸 hoy que suministrar谩 a Ucrania otros 20 veh铆culos de combate de infanter铆a (IFV) Marder 1A3, cuya entrega est谩 prevista para el primer semestre de 2025. El valor estimado de cada uno de ellos es de unos 15 millones de euros; el gobierno alem谩n financia este pedido. Est谩n equipados con un tel茅metro l谩ser adicional para apuntar con precisi贸n. Los beneficios de hoy no son s贸lo para Rheinmetall, sino para el amplio sector de defensa europeo. La italiana Leonardo (LEO.IT) y la brit谩nica BAE Systems (BAE.UK) cotizan al alza. Donald Trump ha anunciado que espera una financiaci贸n m铆nima del 5% del sector armament铆stico en el PIB de los pa铆ses miembros de la OTAN. Como resultado, el mercado espera con raz贸n que los contratos para muchas empresas en este segmento puedan resultar mucho m谩s lucrativos que en a帽os anteriores. Las acciones de Rheinmetall ganaron casi un 4% hoy, pero casi la mitad de las ganancias de hoy se perdieron en la segunda mitad de la sesi贸n.

