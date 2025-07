Las acciones de Delta Air Lines se disparan un 12%

Las acciones de Delta Air Lines (DAL.US) se dispararon un 12% significativamente después de que la compañía actualizara su pronóstico de ganancias para todo el año, lo que el mercado interpretó como una señal de estabilización de la demanda y mejoras en las perspectivas para la industria aérea. La compañía espera que los beneficios ajustados por acción en 2025 se sitúen entre 5,25 y 6,25 dólares, cifra superior al consenso del mercado. Las acciones de Delta Air Lines se disparan con sus resultados Los resultados del segundo trimestre de Delta Air Lines superaron las expectativas de los analistas, y la dirección destacó la fortaleza del segmento premium y la estabilidad de la demanda corporativa en Estados Unidos. Otras aerolíneas estadounidenses y europeas también se beneficiaron del optimismo. Delta también anunció un aumento del dividendo del 25 % a partir de septiembre, lo que impulsó aún más el precio de las acciones de la compañía. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos clave de los resultados de Delta Air Lines Previsión para 2025 : BPA ajustado de 5,25-6,25 $ (consenso: 5,35 $)

: BPA ajustado de 1,25-1,75 $ (consenso: 1,33 $) Resultados del segundo trimestre: BPA ajustado de 2,10 $ (previsto: 2,07 $), ingresos de 15.510 millones de dólares (+0,6 % interanual), ingresos por pasajeros de 13.870 millones de dólares, ingresos por carga de 212 millones de dólares (+6,5 % interanual) Las acciones de Delta Air Lines subieron un poco más del 12% antes de la apertura de la sesión de caja de hoy. Fuente: xStation

