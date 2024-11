Las acciones de Hugo Boss caen tras presentar resultados

Las acciones de Hugo Boss (BOSS.DE) caen casi un 5% hoy, y ponen de manifiesto la debilidad sel sector de la moda en el Viejo Continente. La compañía ha presentado sus resultados para el tercer trimestre, que muestran un leve incremento en las ventas, y ha mantenido sus cautelosas previsiones para lo que queda del año, algo que no ha gustado a los inversores, que esperaban una revisión al alza. En concreto, Hugo Boss ha aumentado sus ventas anuales del tercer trimestre hasta los 1.029 millones de euros, frente a los 1.027 millones de euros registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior, pero no ha sido suficiente para paliar la decepción del mercado. Las acciones de Hugo Boss se desploman tras sus resultados Y es que a pesar del leve incremento registrado en las ventas trimestrales, los resultados de Hugo Boss reflejan caídas en otros puntos clave. Este es el caso del beneficio neto trimestral, que ha registrado una fuerte caída con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, pasando de los 63 millones de euros alcanzados en el tercer trimestre de 2023 a los 55 millones de este periodo de 2024. Esto supone una caída del 13%. Además, el EBIT de la compañía ha caído de los 88 millones de euros del tercer trimestre de 2023 a 78 millones, mientras que el beneficio operativo ha registrado un descenso interanual del 7%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el caso del precio de las acciones de Hugo Boss, estas han descendido, pasando de los 0,91 euros por título del segundo trimestre de 2024 a los 0,79 euros por título de este trimestre. A nivel anual, Hugo Boss registra una caída del 24,8% en su beneficio neto operativo, que se sitúa en 130 millones de euros. La evolución parece poner de manifiesto el complejo momento que atraviesa no solo la compañía, sino el sector de la moda en general. Hugo Boss ha atribuido estos resultados a la demanda latente en China. Sin embargo, los inversores ven un problema más extenso en el sector de la "moda asequible", que ha perdido "poder de fijación de precios" a medida que la inflación se evapora y los hábitos de los consumidores cambian. Varios críticos del sector sugieren que algunas empresas han cometido el error de crear líneas de ropa y calzado a precios más bajos, sobrediseñando sus marcas. En este contexto, los inversores ven un riesgo perpetuo de múltiplos de valoración más bajos en el sector de la moda. Aun así, marcas como Hermes (RMS.FR) y Brunello Cuccinelli (BC.IT), que no han entrado en el sector "comercial" y mantienen precios elevados para un número limitado de productos, siguen siendo relativamente resistentes. Precio de las acciones de Hugo Boss Fuente: xStation5 Junto a las acciones de Hugo Boss, el holding francés de moda Kering (KER.FR) vuelve a registrar descensos. Sus acciones caen hoy casi un 1,5%, situándose cerca de sus mínimos de 2016. Fuente: xStation5

