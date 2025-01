Las acciones de las empresas espaciales se disparan tras la declaración de Trump sobre la misión a Marte

Las empresas de exploración espacial registraron importantes ganancias hoy tras la audaz declaración del presidente Trump de enviar astronautas estadounidenses a Marte. Liderando el avance estuvo Redwire Corp., un fabricante de equipos espaciales, que subió un 37,8%, marcando uno de los mejores resultados del sector. También alcanzó su máximo histórico, junto con un fuerte aumento del RSI y un estrechamiento del MACD. Fuente: xStation Rocket Lab USA, un actor clave en servicios de lanzamiento, vio subir sus acciones un 28,3%. También alcanzó su máximo histórico, acompañado de un fuerte aumento del RSI y un estrechamiento del MACD. Intuitive Machines, recién salida de su histórico éxito en el aterrizaje en la Luna con Odysseus, ganó un 20,8%. Fuente: xStation Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El repunte se extendió a toda la industria espacial, con Planet Labs subiendo un 21,4% y Momentus, un proveedor de transporte por satélite, aumentando un 17,6%. Incluso los gigantes aeroespaciales tradicionales mostraron ganancias modestas, con Boeing y Lockheed Martin subiendo un 2,2% y un 2,3% respectivamente. Las acciones de Planet Labs están volviendo a probar su máximo histórico, con una fuerte señal alcista tanto en el RSI como en el MACD. El MACD está al borde de un cruce alcista. Fuente: xStation El entusiasmo del mercado se debe a la ambiciosa agenda de exploración espacial de Trump, que podría ejecutarse a través del programa Artemis de la NASA, de 100.000 millones de dólares, o mediante un modelo de asociación comercial ampliado. Este último enfoque ya ha demostrado ser exitoso, con SpaceX realizando misiones regulares a la Estación Espacial Internacional y apoyando el reciente logro lunar de Intuitive Machines. La nominación por parte de Trump del empresario aeroespacial Jared Isaacman para dirigir la NASA es otra señal de una posible inclinación hacia las asociaciones espaciales comerciales.

