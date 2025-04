Las acciones de Nvidia caen un 5%: ¿nuevas amenazas?

Las acciones de Nvidia están cayendo un 5% en la sesión de hoy, un duro golpe en una jornada en que la presión de Donald Trump sobre la Reserva Federal está siendo recibida negativamente por los mercados. Sin embargo, las acciones de Nvidia enfrentan otra amenaza: el nuevo envío de chips de Huawei. Las acciones de Nvidia siguen sufriendo por las restricciones de Trump Si bien las acciones de Nvidia cayeron bruscamente la semana pasada tras la imposición de nuevas restricciones por parte de Trump a las exportaciones de su chip H20 hacia China, el impacto aún no ha terminado. Hoy, algunos medios informaron sobre una gran entrega de chips de IA Huawei 910C a empresas chinas prevista para el próximo mes. Si esto se confirma, demostraría que las empresas chinas no están dispuestas a desacelerar su impulso en inteligencia artificial debido a las restricciones impuestas a Nvidia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, si bien los chips de Nvidia siguen siendo los más avanzados, la imposibilidad de enviar sistemas de próxima generación dificultará la competencia con otros diseñadores de GPUs en China, y la eficiencia de estos competidores se podrá igualar con mayor facilidad. De hecho, los chips Huawei 910C compiten directamente con los H100 de Nvidia, que han estado prohibidos para exportación a China desde 2022. Nvidia busca alternativas Mientras tanto, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, se ha reunido con el primer ministro de Japón y sugirió que el país debería destinar más capacidad de generación eléctrica para satisfacer la demanda vinculada a la inteligencia artificial, además de construir nueva infraestructura. Las acciones de Nvidia ya han caído un 30% en lo que va de 2025, debido en gran parte a los temores de que las inversiones en IA por parte de grandes empresas como Meta, Alphabet o Microsoft puedan retrasarse en los próximos años. Fuente: xStation5

