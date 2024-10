Las acciones de Southwest Airlines caen mientras Elliott Investment Management intensifica la lucha por los poderes 📉

Las acciones de Southwest Airlines (LUV.US) cayeron un 1,26% hoy tras la noticia de que el inversor activista Elliott Investment Management solicit贸 formalmente una reuni贸n especial de accionistas, intensificando su impulso para realizar cambios significativos en la aerol铆nea. 聽 Elliott, que ha acumulado una participaci贸n del 11% en Southwest, busca reemplazar a ocho miembros actuales de la junta directiva con sus propios candidatos. Esta medida marca la primera pelea de poder de Elliott en Estados Unidos desde 2017 y su primera solicitud de una junta especial de accionistas desde la fundaci贸n de la empresa en 1977. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El inversor activista ha propuesto una lista de ocho candidatos a directores, incluidos veteranos de la industria como Michael Cawley, exdirector ejecutivo adjunto de Ryanair, y David Cush, exdirector ejecutivo de Virgin America. Elliott ha solicitado que la reuni贸n especial se celebre el 10 de diciembre de 2024. Esta escalada se produce a pesar de los recientes esfuerzos de Southwest por apaciguar a los inversores. En septiembre, la aerol铆nea anunci贸 la salida de seis miembros de la junta, incluido el presidente Gary Kelly, y redujo el tama帽o de su junta de 15 a 12 miembros. Southwest tambi茅n dio a conocer planes para aumentar el beneficio operativo en 4.000 millones de d贸lares para 2027 y anunci贸 cambios en su pol铆tica de asientos y su estrategia internacional. Sin embargo, Elliott sostiene que estas medidas son insuficientes. La firma ha criticado a la direcci贸n de Southwest, en particular al director ejecutivo Bob Jordan, citando a帽os de bajo rendimiento en comparaci贸n con sus pares de la industria. En los 煤ltimos tres a帽os, las acciones de Southwest han ca铆do aproximadamente un 40%, con un rendimiento inferior al de rivales como Delta Air Lines y United Airlines. La reacci贸n negativa del mercado hoy sugiere que los inversores est谩n preocupados por la posibilidad de una batalla prolongada y disruptiva en el directorio. Tambi茅n existe la preocupaci贸n de que la lucha por los poderes pueda distraer a la gerencia de implementar las mejoras operativas necesarias y las iniciativas estrat茅gicas. A medida que se desarrolle la situaci贸n, los inversores estar谩n atentos a la respuesta de Southwest y cualquier impacto potencial en las operaciones de la aerol铆nea y su estrategia a largo plazo. El resultado de esta lucha por los poderes podr铆a tener implicaciones significativas para la direcci贸n y el liderazgo futuros de Southwest. El precio se est谩 acercando al soporte de retroceso de Fibonacci del 50%, que fue un nivel fuerte tanto en el movimiento ascendente como descendente. El RSI est谩 al borde de la divergencia bajista, con el nivel 52,9 confirmando la tendencia bajista. El MACD ha dado hoy una se帽al de venta, lo que podr铆a dar ventaja a los bajistas. Para los alcistas, el nivel clave es el retroceso de Fibonacci del 61,8%. Los alcistas recuperar谩n el control si el precio se mantiene durante varios d铆as de negociaci贸n por encima de los 30,76 d贸lares. De lo contrario, los bajistas podr铆an estar al mando. Fuente: xStation

