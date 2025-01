Las acciones de TSMC (TSM.US) se disparan y se anotan una subida de más del 3% tras la publicación de sus resultados de 2024. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo (fabricante de gigantes como Nvidia y Apple), cerró un exitoso 2024 con un cuarto trimestre récord, impulsado por un aumento en la demanda de tecnologías de inteligencia artificial (IA). Resultados de TSMC para 2024 Ingresos netos : aumentaron un 57 % interanual hasta NT$374,7 mil millones (US$11,4 mil millones), superando las expectativas de los analistas.

Ingresos : aumentaron un 39 % interanual hasta NT$868,46 mil millones en el cuarto trimestre, elevando la cifra anual a NT$2,89 billones, un salto del 34 % desde 2023.

Margen bruto : se mantuvo en un alto nivel del 59 % durante todo el año.

Inversión en investigación y desarrollo: aumentó un 12 % interanual hasta NT$204,18 mil millones. Gasto de capital (Capex): se invirtieron NT$ 29,76 mil millones en 2024, superando las estimaciones originales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La empresa supera el consenso en cuanto a beneficios por acción e ingresos Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Previsión para el primer trimestre de 2025: Ventas : se esperan en el rango de $25 mil millones a $25,8 mil millones, superando ligeramente las previsiones de los analistas.

: se esperan en el rango de $25 mil millones a $25,8 mil millones, superando ligeramente las previsiones de los analistas. Margen bruto : se prevé en un rango de 57% a 59%.

: se prevé en un rango de 57% a 59%. Margen operativo: se espera en un rango de 46,5% a 48,5%. La compañía está mostrando resultados sólidos, con ventas récord para el cuarto trimestre de 2024. Las expectativas de Bloomberg para el primer trimestre son inferiores a las previsiones de la compañía, que prevé un rango de 25.000 a 28.500 millones de dólares. Fuente: Bloomberg Finance LP Las acciones de TSMC avanzan TSMC se mantiene optimista a pesar de las tensiones geopolíticas por la guerra de chips entre Estados Unidos y China. La compañía está invirtiendo fuertemente hasta 2025, con gastos de capital proyectados de 38$ mil millones a 42$ mil millones, superando las expectativas de los analistas. Esto representa un compromiso continuo para expandir la capacidad de producción y mantener una ventaja tecnológica. Se espera que el enfoque en la producción de chips de IA siga siendo un motor clave del crecimiento. Si bien las recientes restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados a China plantean un desafío potencial, vale la pena señalar que la sólida posición de mercado de TSMC y las capacidades tecnológicas la ayudarán a capear cualquier interrupción a corto plazo. Además, vale la pena mencionar que TSMC está lidiando con la presión para trasladar la producción fuera de Taiwán mediante la construcción de nuevas fábricas en Estados Unidos y Japón, entre otros. Este movimiento tiene como objetivo la diversificación geográfica y asegurar el acceso a los mercados. Esto, por supuesto, compensa en parte los riesgos asociados con los aranceles y la tensa situación con China. Las acciones de TSMC en el parqué taiwanés suben casi un 4%. Sin embargo, vale la pena recordar que el mercado más líquido para la compañía es la Bolsa de Nueva York. En las operaciones posteriores al cierre, pero antes de que se conocieran los resultados, la compañía ganó un 1,3%, ampliando las ganancias de la sesión del miércoles.

