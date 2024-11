Las acciones de Walmart suben tras los sólidos resultados del tercer trimestre y el aumento de las previsiones

Las acciones de Walmart (WMT.US) subieron aproximadamente un 4,42% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que el gigante minorista informara de unos resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado y elevara sus previsiones para todo el año, impulsado por el sólido gasto de los consumidores. El sólido rendimiento de la empresa fue especialmente notable entre los compradores de mayores ingresos, ya que los hogares que ganan más de 100.000 dólares anuales representan aproximadamente el 75% de los beneficios de cuota de mercado. Resultados del tercer trimestre frente al consenso: BPA ajustado: 0,58 USD frente a los 0,53 USD esperados (+9,62 %)

Ingresos: 169 590 millones de USD frente a los 167 490 millones de USD esperados (+1,12 %)

Ventas comparables totales en EE. UU. sin gas: +5,5 % frente al +3,8 % esperado

Ventas comparables de Walmart en EE. UU. sin gas: +5,3 % frente al +3,73 % esperado

Ventas comparables de Sam's Club en EE. UU. sin gas: +7,0 % frente al +4,22 % esperado Previsión actualizada para el año fiscal 2025 frente a la anterior: BPA ajustado: 2,42-2,47 USD frente a los 2,35-2,43 USD anteriores (consenso: 2,45 USD)

Crecimiento de las ventas netas: +4,8-5,1 % frente al +3,75-4,75 % anterior

BPA ajustado: 2,42-2,47 USD frente a los 2,35-2,43 USD anteriores (consenso: 2,45 USD)

BPA ajustado: 2,42-2,47 USD frente a los 2,35-2,43 USD anteriores (consenso: 2,45 USD)

Crecimiento de las ventas netas: +4,8-5,1 % frente a los +3,75-4,75 % anteriores ... Crecimiento de los ingresos operativos ex-fx: +8,5-9,25% El gigante minorista informó beneficios ajustados por acción de 58 centavos, superando cómodamente las expectativas de los analistas de 53 centavos. Los ingresos aumentaron un 5,5% interanual a $169.59 mil millones, superando la estimación de consenso de Bloomberg de $167.49 mil millones. Las ventas comparables en EE. UU. excluyendo gasolina aumentaron un 5,3%, superando significativamente las proyecciones de los analistas del 3,73%, mientras que Sam's Club vio un crecimiento de ventas comparables aún más fuerte del 7%. De cara al futuro, Walmart elevó su orientación para todo el año, ahora espera beneficios ajustados por acción de $2,42 a $2,47, por encima de su pronóstico anterior de $2,35 a $2,43. La compañía también aumentó su perspectiva de crecimiento de ventas netas a 4,8%-5,1%, por encima del 3,75%-4,75% anterior. El director financiero John David Rainey señaló que, si bien los consumidores siguen siendo selectivos en sus gastos, continúan comprando de manera constante, en particular durante los eventos de temporada. Las iniciativas de comercio electrónico de la empresa, incluida la reciente incorporación de relojes usados ​​y zapatillas de deporte coleccionables, han ayudado a impulsar las ventas en línea a aproximadamente el 18 % del negocio total. A pesar de las incertidumbres macroeconómicas y una temporada de compras navideñas más corta, Walmart ha mantenido un fuerte impulso, con un aumento de sus acciones de casi el 60 % en lo que va de año. Sin embargo, persisten los desafíos, incluidas las fluctuaciones monetarias que resultaron en un impacto negativo de $1.2 mil millones durante el trimestre y menores ventas de ropa atribuidas al clima cálido. La acción se cotiza a un máximo histórico de $87,55 por acción en el mercado previo. Fuente: xStation5

