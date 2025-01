Las acciones europeas cotizan mayoritariamente en verde hoy

Los mercados europeos muestran un comportamiento dispar, con la mayoría de los índices cotizando al alza. El índice polaco WIG20 lidera las subidas (+1,37%), seguido del suizo SUISS20 (+0,65%) y el francés CAC40 (+0,59%). El EuroStoxx50 y el holandés Netherlands25 también cotizan al alza (+0,53% y +0,48% respectivamente). El alemán Dax40 (+0,38%) y el español IBEX35 (+0,17%) muestran subidas modestas. El FTSE100 del Reino Unido (+0,12%) y el italiano MIB40 italiano (+0,09%) son ligeramente positivos, mientras que el Índice de volatilidad europea se mantiene estable (0,00%). El índice austriaco es el único índice que baja (-0,16%). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Comportamiento a nivel sectorial Deutsche Telekom consolida sus operaciones mayoristas bajo la marca T Wholesale, con el objetivo de mejorar la integración de servicios internacionales y la innovación digital

El sector inmobiliario avanza gracias a las múltiples mejoras de Jefferies: Aedifica sube un 4,4% y LEG Immobilien un 3,5% ante las expectativas de una rentabilidad para los accionistas del 20-25% en 2025

InPost informa de un sólido desempeño en el cuarto trimestre con un crecimiento del volumen de paquetes del 20%; las operaciones en el Reino Unido muestran un aumento particularmente fuerte del 58% Rentabilidad del índice Dax por sectores. Fuente: Bloomberg Financial LP En términos de desempeño sectorial del DAX alemán, tenemos un aumento del sector de Bienes de consumo básico (+0,69%), seguido de Tecnologías de la información (+0,62%). Bienes raíces (+0,41%), Consumo discrecional (+0,41%) y Salud (+0,38%) también cotizan en territorio positivo. Industriales (+0,36%), Servicios de comunicación (+0,31%) y Materiales (+0,20%) muestran ganancias modestas. En el lado negativo, Finanzas cayó (-0,41%) y Servicios públicos muestra el mayor descenso (-0,70%). El desempeño agregado del DAX muestra una ganancia de +0,22%, con amplitud de mercado positiva ya que ocho de cada diez sectores cotizan al alza. Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Noticias de empresas europeas Bernstein mejora la calificación de Adidas (ADS.DE) por sus perspectivas de crecimiento - La empresa alemana de ropa deportiva recibió una mejora de la calificación de desempeño de mercado de Bernstein, que refleja el potencial de un impulso de crecimiento continuo después de cinco años de pérdidas de participación de mercado. Una encuesta de Bernstein indica un fuerte sentimiento positivo por el gasto en ropa deportiva en 2025, y se espera que el calzado y la ropa de estilo de vida impulsen el crecimiento.

Helvetia estudia vender su filial alemana - La aseguradora suiza Helvetia Holding AG está estudiando la venta de sus operaciones de seguros en Alemania, para lo que ha designado a JPMorgan Chase & Co. como gestor del proceso. La unidad, que generó 988 millones de francos suizos en primas emitidas y depósitos en 2023 (8,7% del negocio total), podría alcanzar entre 500 y 600 millones de francos suizos. Se esperan ofertas no vinculantes en las próximas semanas.

El sector inmobiliario europeo recibe múltiples mejoras - Jefferies elevó la calificación de varias empresas inmobiliarias europeas, citando el nivel más alto de optimismo en años. Entre las mejoras más notables se encuentran las de Aedifica, LEG Immobilien (LEG.DE) y Unibail, que pasaron a comprar, mientras que Vonovia (VNE.DE), Grand City (GYC.DE) y WDP pasaron a mantener. Se espera que el sector registre un rendimiento total para los accionistas del 20-25% en 2025, con rendimientos de capital de dos dígitos respaldados por rendimientos de dividendos de un dígito medio..

Los ingresos de Sodexo (SW.FR) aumentan en el primer trimestre - La empresa de servicios de alimentación informó de unos ingresos en el primer trimestre de 6.400 millones de euros, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior, con un crecimiento orgánico del 4,6%. Los ingresos en Norteamérica aumentaron un 2,3% hasta los 3.100 millones de euros, mientras que los ingresos en Europa crecieron un 1,1% hasta los 2.220 millones de euros. La empresa mantuvo su previsión de crecimiento orgánico de los ingresos para todo el año del 5,5-6,5%..

Deutsche Telekom (DTE.DE) consolida sus operaciones mayoristas - El gigante alemán de las telecomunicaciones anunció la fusión de sus actividades mayoristas nacionales e internacionales en una sola entidad llamada T Wholesale. La consolidación combina Deutsche Telekom Global Carrier con Telekom Deutschland Wholesale, que presta servicio a más de 250 clientes nacionales y 900 internacionales. Bajo la dirección de la nueva directora general, Kerstin Baumgart, T Wholesale se centrará en la comunicación digital, la inteligencia artificial, las API de red, la tecnología 5G independiente y las innovaciones en la nube.

InPost informa de un sólido volumen de envíos de paquetes en el cuarto trimestre (INPST.NL) - La empresa de logística vio cómo los volúmenes de paquetes del cuarto trimestre aumentaron un 20% interanual hasta los 322,1 millones, con un aumento del 20% en los volúmenes polacos hasta los 209,9 millones. Las operaciones del Reino Unido mostraron un crecimiento particularmente fuerte, con volúmenes del cuarto trimestre que aumentaron un 58% hasta los 27,2 millones de paquetes. Los volúmenes del grupo para todo el año alcanzaron los 1.091,6 millones de paquetes, lo que representa un crecimiento del 22% Otras noticias procedentes de empresas del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "