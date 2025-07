Las acciones europeas retroceden antes del fin de semana💡

Hoy se observa en las acciones europeas un ligero deterioro en la confianza de los inversores antes del fin de semana. El calendario macroecon贸mico permanece relativamente vac铆o, con la atenci贸n del mercado centrada en posibles actualizaciones sobre los cambios arancelarios globales. La publicaci贸n de informes trimestrales de empresas europeas y estadounidenses es igualmente importante. 聽 Fuente: xStation Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation Cotizaci贸n del Dax 40 聽 El 铆ndice alem谩n Dax 40 baja un 0,47% aunque se mantiene por encima de las zonas de soporte definidas por la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (l铆nea azul en el gr谩fico) y la media definida por las Bandas de Bollinger en su historial de precios de 12 d铆as, con el doble de la desviaci贸n est谩ndar, como l铆neas de soporte inferior y superior. Mientras el selectivo se mantenga por encima de estas zonas, la tendencia alcista general se mantendr谩 estable. Fuente: xStation Fuente: xStation 聽 Fuente: Bloomberg Financial Lp

