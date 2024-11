Las actas del BCE indican una postura equilibrada de los banqueros centrales, el EURUSD sube ligeramente

Se acaba de publicar la transcripción de las actas de la última reunión del BCE, en la que los banqueros decidieron recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos (17 de octubre). A continuación, encontrará las conclusiones más importantes de estas actas: El proceso desinflacionario va por buen camino, con una inflación de septiembre inferior a la esperada

La convergencia de la inflación hacia el objetivo del 2% se espera ahora para antes de 2025

Los riesgos al alza para la inflación se consideran ahora menores, aunque siguen presentes

Las consideraciones de gestión de riesgos fueron clave para la decisión de recorte de tasas de octubre

Las perspectivas económicas muestran una debilidad persistente, en particular en el sector manufacturero

Son visibles los primeros signos de mejora en la inflación de los servicios

El recorte temprano de las tasas proporciona un seguro contra posibles infracciones al objetivo y favorece un aterrizaje suave

Sigue siendo demasiado pronto para declarar la victoria en la lucha contra la inflación

Algunos miembros inicialmente prefirieron esperar hasta diciembre para obtener más información

A medida que las tasas se acercan a territorio neutral, es necesario tener más cautela para evitar una desaceleración de la desinflación

En conjunto, el tono de las actas del BCE refleja una postura cuidadosamente equilibrada. Aunque el BCE está cada vez más seguro del proceso de desinflación, hace hincapié en la gestión de riesgos y mantiene un enfoque basado en los datos, con especial atención a evitar que se alcance el objetivo de inflación por encima o por debajo de él. El par EURUSD no reacciona a los comentarios y continúa con una ligera subida hasta 1,05364.

