Las caídas en las big tech arrastran a los mercados

Los índices estadounidenses terminaron la sesión con descensos de entre un 1,60% y un 2,00%. El catalizador de este comportamiento fueron las decepcionantes previsiones en los resultados de empresas como Microsoft (MSFT.US) y Meta Platforms (META.US) y la incertidumbre en torno a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Parece que el sentimiento del mercado está cambiando de uno en el que cualquier cosa relacionada con la inteligencia artificial (IA) impulsaba los resultados a uno en el que los inversores están prestando realmente atención a la rentabilidad y a las inversiones intensivas en capital que requiere la IA. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las mayores caídas se observaron entre las empresas de los sectores de tecnología y semiconductores. Las mayores caídas se vieron en empresas como SMCI (-12%), ARM (-8,50%), Microsoft (-6,00%) y Nvidia (-4,80%). Apple también bajó un 1,90% en las operaciones posteriores al mercado tras la publicación de sus resultados trimestrales. A pesar de la reacción negativa de los inversores, los resultados del gigante tecnológico batieron récords y superaron las expectativas de los analistas Mientras tanto, Amazon (AMZN.US) subió más del 6% en las operaciones posteriores al cierre. El informe superó las expectativas tanto de ingresos como de ganancias por acción, aunque el segmento AWS tuvo un rendimiento ligeramente inferior a las estimaciones. Hoy, la atención de los inversores se centrará principalmente en el informe NFP (nóminas no agrícolas) del mercado laboral estadounidense. Actualmente es el informe más crucial, seguido de cerca por los funcionarios de la Fed antes de la decisión sobre las tasas de interés de la próxima semana. Comportamiento en Asia Los principales índices de China subieron esta madrugada después de que se publicaran una serie de datos macroeconómicos que parecen mostrar una mejoría en la salud financiera del gigante asiático. Los datos de ventas de viviendas y los datos de la actividad manufacturera del país repuntó inesperadamente el mes pasado, lo que indica que las recientes medidas de estímulo de Beijing están comenzando a surtir efecto. En concreto la actividad en el sector manufacturero de China repuntó en octubre después de una caída el mes anterior, y la producción y los nuevos pedidos crecieron al ritmo más rápido desde junio. El índice PMI se situó en 50,3 frente a los 49,3 de septiembre y las expectativas de 49,6. Las acciones japonesas lideraron las caídas durante esta noche en la región, mientras que los índices de referencia en Australia y Corea del Sur también cayeron. El Nikkei corrigió un 0,65% en parte debido a las caídas del Nasdaq ya que el índice japonés tiene una gran ponderación de compañías tecnológicas, y el efecto contagio ha lastrado su cotización. Además la lectura final del índice PMI para el sector manufacturero de Japón cayó a 49,2 en octubre desde 49,7 en septiembre, por lo que el índice se mantiene por debajo del umbral de 50,0 que separa una situación de expansión de la contracción, y suma con este su cuarto mes consecutivo. El Bitcoin sufre ante las últimas encuestas en EEUU El oro ha subido un 0,15% hasta los 2.750 dólares la onza, recuperándose ligeramente tras la caída más profunda de ayer. La plata ha bajado un 0,05% hasta los 32,60 dólares. El petróleo ha subido un 0,07% y ha vuelto a superar los 70 dólares el barril hasta los 70,70 dólares. Los precios del petróleo están subiendo a pesar de la caída de las acciones estadounidenses tras los informes de que Irán se está preparando para atacar a Israel desde Irak en los próximos días. El bitcoin, tras probar su máximo histórico el miércoles, sufrió ayer una fuerte caída, y hoy la caída continúa (-1,60%). El bitcoin ya ha perdido más del 6,00% desde su pico de más de 73.000 dólares, cayendo a 69.000 dólares. Se han observado caídas aún mayores, de más del 8%, en el caso del ethereum. Estas caídas se deben a las últimas encuestas que se han publicado en EEUU sobre el resultado electoral de las próximas elecciones, en las que parece que las probabilidades de victoria de Kamala Harris en Michigan y Wisconsin han aumentado, lo cual le podría hacerla ganar las elecciones en dos estados clave.

