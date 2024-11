▶️Las claves de la semana: El mercado a la espera de Nvidia

El evento de la semana será la presentación de resultados de Nvidia, que tendrá lugar el miércoles al cierre de sesión. En lo que se ha denominado como la “Super Bowl” de los mercados financieros, los analistas estiman que puede llegar a mover los índices más que los datos de empleo o de inflación. Esperamos unos ingresos en el tercer trimestre de 32.500 millones de dólares, lo que representaría otro trimestre de crecimiento sólido. Pero el crecimiento en el gasto de sus principales clientes podría suponer un nuevo impulso en sus ingresos, aunque donde realmente esperamos una mejora importante es en las previsiones de cara a los próximos trimestres, debido a la alta demanda de los chips Blackwell, que ya están vendidos de cara a los próximos 12 meses. Además no descartamos que comuniquen un mayor programa de recompra de acciones o de retribución al accionista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

A nivel macroeconómico los datos de la semana en Estados Unidos incluyen las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y las ventas de viviendas existentes el jueves. Mientras que el viernes se publicarán los PMIs manufacturero y de servicios y la encuesta final de consumidores de la Universidad de Michigan. El Tesoro de Estados Unidos subastará 16.000 millones de dólares en bonos a 20 años el miércoles y 17.000 millones de dólares en notas a 10 años el jueves.



En Asia, hemos visto de momento un fuerte repunte de la volatilidad durante la sesión de hoy, mientras el yen ha corregido después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijera que el momento del próximo ajuste de política del banco central dependerá de la economía y de los precios. El BOJ tiene previsto reunirse el 18 y 19 de diciembre y se espera que continúe aumentando los tipos de interés aproximadamente una vez cada seis meses, lo que conducirá a una reducción de los diferenciales de tasas entre Estados Unidos y Japón Los datos del índice de precios al consumidor de Japón correspondientes a octubre, que se publicarán el viernes, probablemente muestren que los subsidios a la energía del gobierno siguieron aliviando algo la presión sobre los precios. Se espera que el IPC básico, excluyendo los alimentos frescos volátiles, haya aumentado un 2,2% respecto al año anterior.

Se esperan las lecturas de inflación del Reino Unido y la eurozona, que ayudarán a evaluar las perspectivas de política del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo; también se espera que intervengan varios funcionarios de los respectivos bancos centrales, entre los que destaca Christine Lagarde, y principalmente relevante serán las publicaciones de PMIs el viernes. La actividad sigue rondando niveles de estancamiento en la eurozona, y los servicios muestran un leve crecimiento. En Alemania, en particular, las perspectivas siguen siendo a la baja, juntándose en estos momentos la incertidumbre política.

