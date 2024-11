Las elecciones americanas influirán en el precio del petróleo

El precio del petróleo se anotó una nueva subida después que la OPEP+ decidiese retrasar aún más el aumento de la producción de crudo en el mercado. Anteriormente, la OPEP+ tenía previsto reanudar la producción en 180.000 barriles por día a partir de octubre, pero luego la aplazó hasta diciembre. Actualmente, el plan supone un aumento de la producción a partir de enero. La próxima reunión de la OPEP+ tendrá lugar el 1 de diciembre. El precio del petróleo, afectado por varios factores Antes de la decisión, analistas de bancos como Citi y JP Morgan indicaban posibles caídas de precios a 60 dólares por barril, debido al exceso de oferta en el mercado causado por el aumento de la producción de la OPEP+ y la débil demanda, principalmente de China. La OPEP+ aumentó la producción en octubre en 400.000 bpd, pero esto se debió principalmente al incremento de la producción en Libia. A pesar de la incertidumbre de la demanda, los datos recientes de EE. UU. mostraron que los inventarios de petróleo están un 4,2% por debajo del promedio de 5 años, las existencias de gasolina un 3,5% por debajo y los destilados un 8,8% por debajo. La producción de petróleo de Estados Unidos mantiene un nivel récord de 13,5 millones de bpd. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio del petróleo también se ve respaldado por la creciente tensión en Oriente Medio. El líder supremo de Irán anunció un ataque de represalia contra Israel, planeado para ser más dañino que el último. Indicó que el ataque se produciría entre las elecciones estadounidenses y la toma de posesión del nuevo presidente. En caso de un gran ataque, Israel podría apuntar a la infraestructura petrolera iraní, lo que podría interrumpir el suministro global. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos pueden tener un impacto limitado en el precio del petróleo a corto plazo, pero podrían afectar significativamente los precios a largo plazo. Trump está a favor de aumentar la producción, mientras que Harris se opone. Trump parece tener más influencia sobre la OPEP, como se demostró durante su presidencia anterior. Fuente: xStation5 El gas natural anota subidas El precio del petróleo no es el único que ha visto movimientos en los últimos días. Los precios del gas natural en Estados Unidos aumentaron casi dos dígitos a principios de esta semana debido a los cambios en las previsiones meteorológicas. El precio abrió con una brecha negativa de alrededor de 2,5 dólares por millón de BTU el lunes, pero luego subió a casi 2,8 dólares por millón de BTU. Las últimas previsiones meteorológicas indican temperaturas más bajas en el oeste y centro de EE.UU. La producción del lunes fue de 100,5 bcfd, un 5% menos que el año pasado. El informe de inventario de la semana pasada mostró un aumento de 78 bcf. La elección de Trump podría significar un aumento de los permisos para la extracción de gas de esquisto. Ambos candidatos parecen apoyar el desarrollo de negocios tecnológicos en EE.UU. Los inventarios en Estados Unidos se han acercado al promedio de cinco años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Debido a los fuertes aumentos de precios del lunes 4 de noviembre, el gas natural cotiza por encima de la línea de tendencia alcista. La estacionalidad indica caídas continuas, pero esto dependerá del clima. Una zona de soporte importante se encuentra entre las medias móviles de 100 y 200 períodos. Fuente: xStation5 El oro corrige Si nos fijamos en el comportamiento del precio del oro tras las dos elecciones anteriores, se produjo una toma de beneficios en ambos casos. En teoría, la elección de Trump podría fortalecer el dólar, lo que debería ser negativo para el oro. Sin embargo, al mismo tiempo, la elección de Trump supone una mayor imprevisibilidad en la política exterior, lo que podría ser bueno para el oro a largo plazo. La elección de Harris podría suponer un debilitamiento del dólar, lo que debería favorecer al oro. Hasta cierto punto, la victoria de Harris sería una sorpresa, lo que también es positivo para el oro. Sin embargo, Harris supone la continuación de las políticas actuales, lo que a corto y medio plazo puede suponer una reducción del riesgo de mercado. A largo plazo, el oro dependerá principalmente de los tipos de interés y de la demanda de los inversores y los bancos centrales. El jueves, la Fed tomará una decisión sobre los tipos de interés. Parece casi seguro que se reducirán, pero no está claro cuál será la orientación oficial del organismo. Los últimos datos de los NFPs fueron negativos, lo que debería garantizar otro recorte en diciembre. Por otro lado, los datos del PIB del tercer trimestre fueron muy sólidos. Diciembre y enero son estadísticamente el mejor período del año para el oro. La estacionalidad sugiere que el oro se comportará de manera estable durante la próxima semana. El oro ha experimentado recientemente una ligera corrección y podría estar formando un patrón RGR. El primer soporte para el oro está en 2.700, que coincide con la media móvil simple de 25 días. El objetivo potencial de formación de un patrón RGR es 2.640, cerca de la media móvil de 50 períodos. Fuente: xStation5 ¿Qué ocurre con el cacao? Las condiciones de cultivo del cacao en Costa de Marfil son buenas, lo que ofrece posibilidades de cosechas mayores que el año pasado. Los precios del cacao están repuntando recientemente, lo que está relacionado con la inminente renovación de los contratos de futuros por parte de una gran parte de las instituciones financieras. Como en casos anteriores, los inversores con posiciones cortas no quieren realizar entregas. Esto acumula precios en el extremo corto de la curva de futuros, pero después de la renovación de los contratos, la presión a la baja suele desaparecer con bastante rapidez. Actualmente, la diferencia entre los contratos es de unos 400 dólares por tonelada. Mantener un precio de 7.000 dólares después de la renovación (como en casos anteriores) requiere un precio ligeramente superior a 7.400 dólares

Los últimos datos mostraron que las entregas de cacao a los puertos de Costa de Marfil del 1 de octubre al 3 de noviembre totalizaron 365.000 toneladas, en comparación con las 289.000 toneladas del año anterior. Esto significa que las cosechas son un 26% mejores que el año pasado El regulador de Costa de Marfil, LCCC, aumentó su pronóstico de cosecha para la temporada 24/25 a 2,1-2,2 millones de toneladas desde el nivel de junio de 2,0 millones de toneladas. Las existencias de cacao en la bolsa ICE de los EE. UU. siguen disminuyendo y actualmente se encuentran en su nivel más bajo en 19 años. En Ghana, existe una práctica continua de almacenar cacao en previsión de precios más altos. La volatilidad en el mercado del cacao ha disminuido significativamente. La actividad especulativa no está aumentando. La curva de futuros sigue en fuerte retroceso, lo que sugiere que los precios el próximo año podrían rondar los 5.000 dólares por tonelada. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "