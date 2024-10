Las índices chinos empiezan a romper la tendencia bajista

Los índices chinos están teniendo un avance hasta un 5,00% en respuesta a los paquetes de ayuda que podría batir récords que está considerando el gobierno. El mercado chino también se ve respaldado por la mejora de la confianza en Europa y los EE. UU., impulsada por la caída de los precios del petróleo y las previsiones optimistas de Micron (MU.US). El paquete de ayuda apoya los precios de las acciones China está considerando una importante inyección de capital de hasta 1 billón de yuanes (142.000 millones de dólares) en sus bancos estatales más importantes para reforzar su capacidad de apoyar a la economía en crisis. La financiación, principalmente a partir de ventas especiales de bonos soberanos, marca la primera inyección de capital de esta escala desde la crisis financiera mundial de 2008. Esta medida sigue a las recientes reducciones amplias de las tasas hipotecarias y de política clave destinadas a la reactivación económica. A pesar de tener niveles de capital por encima de los requisitos regulatorios, bancos como ICBC y Bank of China se enfrentan a márgenes de beneficio récord y al aumento de las deudas incobrables, lo que hace que este apoyo sea crucial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Se espera que esta inyección de capital ayude a los bancos a gestionar el aumento de los riesgos crediticios, ya que los reguladores los presionan para ofrecer préstamos más baratos a los prestatarios de alto riesgo, incluidos los promotores inmobiliarios y los vehículos de financiación de los gobiernos locales. La presión para obtener mayores distribuciones de dividendos para apoyar al mercado de valores ha tensado aún más los colchones de capital de estos bancos de importancia sistémica, cuyos beneficios crecieron apenas un 0,4% en la primera mitad del año. El margen de interés neto medio de los bancos comerciales de China ha caído a un mínimo histórico del 1,54%, lo que amenaza su rentabilidad. Cotización del índice HSCEI de china El índice está superando el nivel de 7000 puntos, lo que aumenta la subida total en septiembre a más del 20%. Después de establecer niveles de soporte sólidos en 5000 y 5800 puntos, el índice HSCEI está poniendo fin a una tendencia bajista de más de 3 años que comenzó a principios de 2021. Después de superar los niveles actuales, el próximo objetivo para el movimiento alcista podría ser el área justo por debajo de los 7800 puntos. Fuente: xStation 5

