Las instituciones actualizan sus previsiones, ¿ha iniciado la Fed un ciclo agresivo de bajadas de tasas? 💲

Los mercados suben hoy en euforia tras la decisi贸n moderada de la Fed de ayer. Sin embargo, tambi茅n se especula con que la Fed "sabe m谩s", lo que llev贸 a la mayor reducci贸n de tipos. Aunque todav铆a son especulaciones, los datos duros de la econom铆a estadounidense a煤n no indican una desaceleraci贸n m谩s profunda. Hoy hemos visto varias actualizaciones de las previsiones econ贸micas de las instituciones financieras que han tenido en cuenta la nueva postura de la Fed. Sorprendentemente, la nueva previsi贸n de Fitch parece algo contradictoria con la perspectiva optimista de la Fed. Fitch Ratings predice una desaceleraci贸n significativa del crecimiento econ贸mico de Estados Unidos en 2025 tras los recortes de tipos de la Reserva Federal, as铆 como un crecimiento m谩s lento de los ingresos presupuestarios estatales. Fitch destaca el mercado laboral y el crecimiento del empleo, que ya se est谩n desacelerando, con los estados en transici贸n de un per铆odo de crecimiento din谩mico a una nueva normalidad de expansi贸n moderada. Fitch destaca que la reciente resiliencia fiscal construida por los estados los ha ayudado a adaptarse sin problemas a las cambiantes condiciones econ贸micas. Pron贸sticos del mercado inmobiliario Fitch Ratings se帽ala que, si bien los recortes de tasas de la Reserva Federal alivian cierta presi贸n sobre el mercado inmobiliario de EE. UU., es poco probable que las tasas hipotecarias caigan por debajo del 5,0% antes de 2027. El diferencial actual entre las tasas hipotecarias a 30 a帽os y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os sigue siendo elevado, lo que refleja mayores riesgos de prepago y menores tenencias de t铆tulos respaldados por hipotecas por parte de la Fed. Los datos del mercado laboral de hoy a煤n no confirman un repunte en el mercado secundario (eje invertido). Sin embargo, la reciente ca铆da pronunciada de las tasas hipotecarias (-11% interanual) comenzar谩 a afectar positivamente al mercado inmobiliario en los pr贸ximos meses. La demanda de bienes ra铆ces residenciales ha disminuido y el bajo nivel de inventario contin煤a limitando las ventas. Sin embargo, nuevas ca铆das en las tasas hipotecarias probablemente estimular谩n positivamente la demanda en este mercado. Pron贸sticos de tasas de inter茅s por instituci贸n Citi Bank fue uno de los pocos bancos que predijo un recorte de tasas de 50 puntos b谩sicos por parte de la Fed en septiembre. El banco espera ahora que la flexibilizaci贸n monetaria agresiva contin煤e en las pr贸ximas reuniones y no descarta otro recorte de 50 puntos b谩sicos.

JPMorgan pronostica otro recorte de tipos de 50 puntos b谩sicos en noviembre, pero esto podr铆a cambiar dependiendo de los datos m谩s d茅biles del mercado laboral de los pr贸ximos informes de empleo.

Goldman Sachs anticipa una serie m谩s larga de recortes de tasas de un cuarto de punto desde noviembre hasta junio de 2025, y la decisi贸n entre un recorte de un cuarto o medio punto en noviembre depende de los futuros informes de empleo. Como se ha visto, las previsiones han cambiado dr谩sticamente en comparaci贸n con el per铆odo anterior a la conferencia de ayer. El mercado espera ahora entre 50 y 75 puntos b谩sicos de recortes en las pr贸ximas dos reuniones hasta finales de 2024. Las proyecciones moderadas est谩n apoyando actualmente al mercado de valores, con beneficios particularmente visibles en las empresas m谩s peque帽as (Russell 2000) y el mercado de criptomonedas.

