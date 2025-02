Las tecnológicas impulsan al US100 un 1,2% al alza 📈

Los mercados en EE.UU. iniciaron la sesi贸n del viernes con un tono positivo. Una hora despu茅s de la apertura en Wall Street, el Nasdaq avanza un 1,2%, mientras que el S&P500 suma un 0,56%. La atenci贸n de los inversionistas hoy estaba puesta en las noticias corporativas y los datos del PCE, que estuvieron en l铆nea con las expectativas del mercado. 聽 Volatilidad actual en Wall Street. Fuente: xStation Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil US100 El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, opera con un avance del 1,2% en comparaci贸n con el cierre de la sesi贸n anterior. La tendencia alcista del 铆ndice se mantiene mientras el lado comprador logre sostener de manera consistente la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (curva azul) y la media m贸vil exponencial de 100 d铆as (curva morada). Fuente: xStation 5 Noticias corporativas Las empresas tecnol贸gicas, especialmente las BigTechs, lideran las alzas en la 煤ltima sesi贸n de la semana tras la recepci贸n positiva de los resultados del cuarto trimestre de Apple, aunque estos fueron mixtos en t茅rminos generales. Walgreens Boots Alliance (WBA.US): Las acciones caen casi 8.7% despu茅s de que la empresa anunciara la suspensi贸n de su dividendo trimestral. Atlassian (TEAM.US): Las acciones avanzan casi 15.3% tras reportar resultados mejores de lo esperado para el segundo trimestre de su a帽o fiscal y elevar su proyecci贸n de beneficios futuros. AbbVie (ABBV.US; +5%): La compa帽铆a tambi茅n muestra un desempe帽o s贸lido. Resultados clave: BPA ajustado: $2,16 (estimado: $2,13)

Ingresos: $15.100 millones (estimado: $14.840 millones)

Previsi贸n de BPA ajustado para 2025: Entre $12,12 y $12,32 (estimado: $12,13) 聽

