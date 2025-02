Las temperaturas más altas reducirán la demanda de gas natural

Las previsiones de temperaturas más altas en Estados Unidos reducirán la demanda de gas natural. Ahora vale la pena esperar y observar qué tan grande será la caída en los inventarios de crudo que presentará la EIA. Precio del Gas Natural Los contratos basados ​​en gas natural han tenido un buen desempeño a mediados de febrero. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las temperaturas más bajas elevaron los precios por encima de su EMA de 50 días, pero ahora las condiciones climáticas favorables están disminuyendo. Las últimas previsiones meteorológicas apuntan a un calentamiento considerable en las partes occidental y central de los Estados Unidos. Las condiciones heladas anteriores en la Costa Este también están desapareciendo. La demanda estimada de generación de energía a gas también está volviendo a la estructura de rango de cotización de +- 1 desviación estándar, lo que puede limitar nuevos aumentos fuertes de precios. Las próximas dos semanas pueden caracterizarse por una reducción ligeramente mayor en las existencias de gas de la EIA en relación con el promedio de 5 años, pero este es también el escenario asumido por el promedio histórico. Los últimos datos meteorológicos muestran un fuerte calentamiento en relación con los pronósticos recientes. Fuente: Bloomberg Financial LP Unos datos claramente inferiores a los esperados en cuanto a los inventarios pueden ser clave para mantener el impulso alcista. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que los últimos 5 años han mostrado fuertes reducciones de inventarios durante este período, lo que puede no sorprender al mercado ahora. Fuente: Bloomberg Financial L La demanda estimada de generación de energía a gas está volviendo a la estructura del rango de cotización de +- 1 desviación estándar, lo que puede limitar nuevos aumentos fuertes del crudo. Fuente: Bloomberg Financial LP Precio del Oro Las caóticas políticas comerciales de la nueva administración Trump, la especulación en torno a los aranceles estadounidenses como herramienta principalmente de negociación y un dólar aún débil están apoyando los precios del oro, que están probando la zona de los 2.910 dólares por onza troy. Según un informe CoT de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC), el grupo 'Managed Money' redujo las apuestas sobre una subida de los precios del oro al nivel más bajo en cuatro semanas. A pesar de ello, el viernes pasado el oro cerró su séptima semana consecutiva al alza. Fue la racha más larga desde 2020. Sin embargo, la demanda física de oro sigue siendo fuerte. Las compras netas de los bancos centrales y la industria joyera están creciendo significativamente. Del lado de la demanda, los fundamentos detrás del reciente aumento de los precios del oro siguen siendo sólidos. En términos medidos, la demanda se encuentra ahora en su nivel más alto desde principios de 2023. Fuente: Bloomberg Financial Lp La oferta disponible sigue siendo alta, pero también en este caso, en el sector de la minería o el reciclaje, estamos viendo descensos en los volúmenes de metal en relación con el último trimestre. Fuente: Bloomberg Financial LP Precio del Petróleo El posicionamiento neto en el petróleo crudo Brent se mantiene cerca de los niveles más altos observados desde principios de 2024. Sin embargo, conviene tener en cuenta que este indicador ha sido a menudo un factor contrario a la formación de precios del crudo. Las reservas de petróleo están aumentando con fuerza en lo que respecta a Estados Unidos, compensando así la tendencia a la baja de la producción en Oriente Medio y Rusia. Sin embargo, el factor alcista para el petróleo sigue siendo el aumento del crack spread. La demanda de petróleo sigue siendo alta si solo analizamos el posicionamiento de la CFTC. La cantidad de apuestas alcistas se mantiene cerca de los niveles más altos observados desde el primer trimestre de 2024. Fuente: Bloomberg Financial LP Las reservas de petróleo están aumentando con fuerza en Estados Unidos, lo que compensa la tendencia a la baja de la producción en Oriente Medio y Rusia. Fuente: Bloomberg Financial Lp En Estados Unidos, el diferencial de precios sigue siendo alto, lo que podría hacer que los precios se mantengan en los niveles actuales o aumenten incluso cerca del nivel de 75 dólares por barril para el crudo Brent. Sin embargo, recientemente hemos visto un aumento en los inventarios de petróleo en Estados Unidos, lo que está en cierta contradicción con el elevado diferencial de precios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

