Las ventas minoristas en el Reino Unido sorprenden al alza

Los datos de ventas minoristas de Reino Unido correspondientes al mes de marzo sorprendieron al mercado, mostrando una clara recuperación tras un débil mes de febrero. El volumen de ventas minoristas aumentó un 0,7% con respecto al mes anterior, muy por encima de la previsión de consenso de que no habría cambios, tras una revisión a la baja del descenso del 0,6% en febrero.

Fuente: ONS

Trimestralmente, las ventas aumentaron hasta un 1,6% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el cuarto trimestre de 2025, un resultado sólido impulsado principalmente por los minoristas de productos no alimentarios —incluidas galerías de arte, tiendas de cosméticos y minoristas de electrónica— que informaron lanzamientos de nuevos productos. El principal motor del crecimiento de marzo fueron las gasolineras, donde los minoristas observaron un aumento en las compras de combustible por parte de los conductores en respuesta al alza de los precios vinculada al conflicto en Oriente Medio. Excluyendo el combustible, las ventas también aumentaron, aunque de forma más moderada —un 0,2 % intermensual—, respaldadas por un mayor volumen de ventas de ropa debido a la mejora del clima y los lanzamientos de nuevos productos en el sector de las telecomunicaciones y entre los minoristas. Las ventas online aumentaron un 2,4 % intermensual, y su participación en las ventas minoristas totales aumentó del 28,2 % en febrero al 28,7 % en marzo. Cabe destacar, sin embargo, que los volúmenes de ventas se mantienen un 0,1 % por debajo del nivel prepandémico de febrero de 2020.

Información detallada del informe de ventas minoristas de Reino Unido

Ventas con combustible incluido (mensual): 0,7 % (previsión: 0,0 %; anterior: -0,4 %; revisión: -0,6 %).

Ventas con combustible incluido (interanual): 1,7 % (previsión: 1,1 %; anterior: 2,5 %; revisión: 1,8 %).

Ventas minoristas sin combustible (mensual): 0,2 % (previsión: 0,0 %; anterior: -0,4 %; revisión: -0,6 %).

Ventas sin combustible (interanual): 1,7 % (previsión: 2,0 %; anterior: 3,4 %; revisión: 2,7 %).

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