Lateralidad técnica dentro de canal bajista, mientras mercado evalúa señales comerciales

El par USDCLP se mantiene en torno a los 938 pesos por dólar, operando de manera estable pero dentro de una estructura bajista clara. Desde el máximo reciente en torno a los 1007 pesos, la cotización ha retrocedido de forma sostenida, rompiendo sucesivos soportes y formando un canal descendente desde el 9 de abril. Factores fundamentales que respaldan la apreciación del peso chileno: Fortaleza del cobre : El precio del metal rojo ha repuntado ante expectativas de mayor demanda desde China, en un contexto de incertidumbre respecto a la política arancelaria de Estados Unidos. Esto impulsa la balanza comercial chilena y fortalece al peso.

Datos macro de EE. UU. positivos pero sin presión inflacionaria adicional : Buenas cifras de empleo y consumo han animado a los mercados bursátiles, mientras que el índice dólar (DXY) retrocede ligeramente, reflejando una menor demanda por activos refugio.

Tensiones comerciales moderadas: Las declaraciones del presidente estadounidense y su reunión con el primer ministro noruego han sido interpretadas como una señal de pausa en la escalada de tensiones, lo que ha reducido la volatilidad. Perspectiva técnica: Tendencia bajista vigente : El par sigue cotizando dentro de un canal descendente (línea roja punteada), con máximos y mínimos decrecientes.

Resistencia clave en 942 pesos : La cotización ha respetado este nivel, donde también coincide la media móvil simple de 200 periodos (SMA 200) . Un quiebre al alza abriría el camino hacia los 950 y 957 pesos .

Soportes en foco : 935 pesos : Nivel actual, actuando como soporte inmediato. 933 pesos : Soporte técnico relevante en el corto plazo. 914 pesos : Área de soporte estructural marcada por un piso previo de consolidación.

Indicadores técnicos: ADX elevado (45.3) : Refleja fuerte direccionalidad en la tendencia bajista, respaldando la continuidad del canal descendente mientras no haya ruptura significativa.

El tipo de cambio USDCLP se encuentra técnicamente presionado a la baja, con catalizadores externos (como el precio del cobre y señales desde EE. UU. y China) favoreciendo al peso chileno. Solo una ruptura clara sobre los 942 pesos alteraría este escenario, mientras que una caída sostenida por debajo de 933 pesos podría abrir espacio hacia 914 pesos en el mediano plazo.

