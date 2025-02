Leve aumento en el IMACEC en Chile, USDCLP cae un 1%

Crecimiento Mínimo del 0,1% Impulsado por la Minería y el Comercio De acuerdo con la información preliminar del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Imacec de junio de 2024 experimentó un crecimiento del 0,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó un 0,3% respecto del mes precedente y 2,1% en términos interanuales, a pesar de que el mes tuvo un día hábil menos que junio de 2023. Análisis General del Imacec El crecimiento del Imacec se debe principalmente al aumento en la minería y, en menor medida, al comercio, aunque fue compensado por la caída en los servicios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Imacec no minero: Disminuyó un 0,7% anual, aunque creció un 0,1% en términos desestacionalizados respecto al mes anterior. Producción de Bienes La producción de bienes aumentó un 2,2% en términos anuales, impulsada por la minería y el resto de bienes, mientras que la industria experimentó una caída. Minería: Incremento significativo, especialmente en la extracción de litio.

Incremento significativo, especialmente en la extracción de litio. Resto de bienes: Crecimiento en el valor agregado de la generación eléctrica.

Crecimiento en el valor agregado de la generación eléctrica. Industria: Caída debido a la menor producción de alimentos. En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento del 1,3% respecto del mes precedente, con todos sus componentes mostrando crecimiento, destacando la minería con un 1,7%. Comercio La actividad comercial mostró un aumento del 4,3% en términos anuales, con un crecimiento generalizado tanto en el comercio minorista como mayorista. Comercio minorista: Impulsado por ventas en grandes tiendas y establecimientos especializados de vestuario, calzado y equipamiento doméstico.

Impulsado por ventas en grandes tiendas y establecimientos especializados de vestuario, calzado y equipamiento doméstico. Comercio mayorista: Aumento en ventas de enseres domésticos y maquinaria y equipo. Las cifras desestacionalizadas indicaron un crecimiento del 3,4% respecto del mes anterior, influenciado principalmente por el comercio minorista. Servicios Los servicios cayeron un 1,8% en términos anuales, principalmente debido a la disminución en los servicios personales, especialmente en educación. Educación: Afectada por el adelantamiento de las vacaciones de invierno y la suspensión de clases en junio de este año. Las cifras ajustadas por estacionalidad mostraron una disminución del 0,9% respecto del mes anterior, influenciada por los servicios personales y empresariales. Próximos Datos Los resultados preliminares del PIB del segundo trimestre y las revisiones del primer trimestre se publicarán el lunes 19 de agosto, según el calendario de difusión de las cifras de Cuentas Nacionales. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). USDCLP cae cerca de un 1% tras la leve mejora en los datos, la perdida de los 934 permitiria una direccion del precio hacia la directriz inferior de la estructura lateral que esta formando el tipo de cambio.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "