Ligeras caídas del peso mexicano a la espera de la investidura de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum.

Este martes, el peso mexicano experimentó ligeras caídas frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de $19.61 y un máximo de $19.78 por dólar durante la jornada. La atención del mercado se ha centrado en la próxima investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, programada para las próximas horas. Los inversionistas están a la espera de su discurso inaugural para obtener pistas sobre las políticas económicas y sociales que implementará su administración. Uno de los temas clave en la agenda es el posible nombramiento de Marcelo Ebrard como ministro de Economía. Su amplia experiencia en diplomacia internacional podría ser un factor importante en las próximas renegociaciones del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) en 2026, lo que podría facilitar un entorno más favorable para el comercio internacional entre los tres países. Sheinbaum, por su parte, ha expresado su apoyo a varias de las reformas de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, destacando su compromiso con la "Cuarta Transformación", que busca fortalecer el papel del Estado en la economía y ampliar los programas sociales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tensiones Geopolíticas y Economía Global En el ámbito internacional, el dólar se ha mantenido fuerte a pesar de las cifras moderadas del PMI del Instituto de Gestión de Suministros (ISM). Sin embargo, el mercado ha desestimado estos datos, enfocándose en las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio, particularmente con la reciente incursión de Israel en la región fronteriza con Irán. La posibilidad de una represalia iraní ha generado un movimiento de capitales hacia activos de refugio seguro, elevando la demanda del dólar. Además, las ofertas de empleo JOLTS en Estados Unidos superaron las expectativas en agosto, lo que sugiere que el mercado laboral continúa siendo sólido. Este factor podría influir en las Nóminas No Agrícolas que se publicarán este viernes, un indicador clave que el mercado observa de cerca para evaluar la fortaleza de la economía estadounidense y las posibles implicaciones en las futuras decisiones de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15)

Fuente: xStation5. El tipo de cambio se encuentra en un canal alcista, aunque actualmente está estable y con poca volatilidad, continúa siguiendo esta estructura. Si logra romper hacia abajo, podríamos ver al tipo de cambio descender hasta los 19.3322. Por otro lado, si logra romper al alza, podría buscar un nuevo precio alrededor de los 20.1963. A pesar de la tendencia alcista dentro del canal, esta aún no muestra una gran fuerza, como indica el indicador ADX. Sin embargo, el RSI sugiere que hay suficiente espacio para que la tendencia se desarrolle, lo que podría favorecer un movimiento significativo en cualquiera de las direcciones. Esto deja abierta la posibilidad de movimientos más marcados en el futuro, dependiendo de cómo el mercado interprete las condiciones actuales.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "