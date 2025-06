Ligeras subidas del Dax 40 📈

A pesar de los comentarios optimistas sobre el gasto en defensa de la OTAN, las acciones de armamento alemanas est谩n bajo presi贸n, con la toma de beneficios golpeando fuertemente al sector. Rheinmetall est谩 entre las mayores perdedores en el Dax 40, mientras que Hensoldt lidera las ca铆das en el MDAX. Esto ocurre incluso cuando Hensoldt promociona su sistema de radar Indra como una mejora clave del rendimiento para el avi贸n Eurofighter. Mientras tanto, las acciones de RENK Group, que abrieron al alza esta ma帽ana, han revertido su curso desde entonces y ahora bajan casi un 2%. Aun as铆, el Dax 40 cotiza en positivo, con una ligera subida superior al 1%. Cotizaci贸n del Dax 40 聽 Fuente: Bloomberg Finance L.P. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: Bloomberg Finance L.P. Noticias corporativas聽 Los analistas de Citi han rebajado la calificaci贸n del fabricante de sistemas de frenos Knorr-Bremse a Neutral, estableciendo un precio objetivo de 92鈧 por acci贸n. Mientras tanto, las acciones de la francesa Schneider Electric subieron despu茅s de que los analistas de Oddo BHF reaccionaran positivamente a la decisi贸n de la firma de reafirmar sus previsiones de ingresos para todo el a帽o durante una conferencia telef贸nica. Rheinmetall cotiza ahora casi un 7% por debajo de su m谩ximo de 52 semanas, pero muy por encima de su m铆nimo de 52 semanas de 435,30 鈧. El mercado de la compa帽铆a contribuye con casi un 4 % a la ponderaci贸n general del 铆ndice DAX. En comparaci贸n, SAP actualmente ostenta el mayor valor de mercado en el DAX, con una capitalizaci贸n de 293.570 millones de euros. En su 煤ltimo ejercicio fiscal completo, Rheinmetall registr贸 unos ingresos de 6.400 millones de euros y un beneficio neto de 750 millones de euros.

