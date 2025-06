Comentarios de Trump en la cumbre de la OTAN📌

Donald Trump se ha pronunciado sobre el gasto de defensa y la geopol铆tica durante la cumbre de la OTAN : La OTAN se va a fortalecer mucho con nosotros. Al preguntarle sobre el Art铆culo 5 de la OTAN: Los apoyaremos incondicionalmente.

Ir谩n no va a tener la bomba nuclear.

Al preguntarle sobre los planes de Ir谩n para enriquecer uranio, Trump se帽al贸: No lo permitiremos militarmente.

Creo que tendremos cierta relaci贸n con Ir谩n.

Trump tambi茅n respondi贸 sobre los informes de inteligencia sobre los ataques estadounidenses: 芦Realmente no lo saben禄.

Trump también respondió sobre los informes de inteligencia sobre los ataques estadounidenses: «Realmente no lo saben».

El enviado Witkoff me dijo que el acuerdo sobre Gaza está muy cerca; al preguntarle si Estados Unidos volvería a atacar si Irán se reconstruye, Trump respondió: «Claro». Rutte comentó que la postura estadounidense se centra en que los europeos y canadienses paguen más, no los contribuyentes estadounidenses. Las acciones de empresas de defensa europeas como la alemana Rheinmetall, la británica BAE Systems, la francesa Thales y Safran suben durante la sesión de hoy. Otros miembros de la OTAN señalaron que un aumento considerable del gasto en defensa es "inminente", mientras que Estados Unidos seguirá desempeñando un papel de liderazgo en la OTAN.

