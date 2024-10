Logan de la Fed hace comentarios bastante agresivos sobre la política monetaria de EE. UU.

Logan, miembro de la Fed, comenta hoy la política monetaria de EE. UU. y los recortes de tasas, lo que indica que el riesgo de inflación puede moderar los sentimientos moderados de la Fed y la orientación moderada. El gasto y el crecimiento económico más fuertes de lo previsto plantean un riesgo alcista para la inflación

Una mayor flexibilización injustificada de las condiciones financieras también podría desequilibrar la demanda con respecto a la oferta.

La tasa neutral de los fondos federales es incierta; los cambios económicos estructurales significan que puede ser más alta que antes de la pandemia.

Seguimos atentos a los riesgos de inflación de las cadenas de suministro, la geopolítica y la huelga portuaria.

La economía estadounidense es fuerte y estable, pero existen incertidumbres significativas en torno a las perspectivas.

A medida que el mercado laboral se ha enfriado, enfrentamos un mayor riesgo de que se enfríe más de lo necesario para que la inflación vuelva al 2%.

El progreso en materia de inflación ha sido amplio; el mercado laboral se ha enfriado y se mantiene saludable.

La inflación y el mercado laboral están a una distancia sorprendente de los objetivos de la Fed.

Los riesgos alcistas para la inflación significan que la Fed no debería apresurarse a reducir las tasas. Las tendencias recientes en la inflación de la vivienda y otros servicios básicos son alentadoras y se espera que disminuyan con el tiempo.

Una política menos restrictiva ayudará a evitar enfriar el mercado laboral más de lo necesario.

Respaldó la decisión de la Fed de comenzar a normalizar la política mediante la reducción de la tasa de referencia.

Seguimos viendo un riesgo significativo de que la inflación se quede estancada por encima del objetivo del 2% de la Fed.

Reducir la tasa de referencia gradualmente daría tiempo para juzgar cuán restrictiva puede o no ser la política monetaria.

Normalizar la política gradualmente también le permite a la Fed equilibrar mejor los riesgos del mercado laboral.

La política no es algo predeterminado, la Fed debe permanecer ágil.

