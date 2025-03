¿Los aranceles hundirán los precios del maíz?

La guerra comercial iniciada por Donald Trump está en pleno desarrollo. La batalla, que comenzó a inicios de febrero, cambia constantemente de ritmo y dirección. Aunque los aranceles contra China ya alcanzan el 20 %, la situación con México, Canadá y el resto del mundo sigue siendo incierta. Los inversores esperan con impaciencia el 2 de abril, fecha en la que Estados Unidos impondrá aranceles recíprocos y decidirá el futuro del comercio con México y Canadá. Esto, por supuesto, podría provocar represalias contra EE.UU., un gran productor de muchas materias primas agrícolas clave. Desde la perspectiva de las exportaciones a China, la soja es el cultivo más importante, mientras que México es el mayor importador mundial de maíz, principalmente desde EE.UU. En caso de ruptura de las negociaciones, ¿impondrá México aranceles sustanciales que paralicen la industria agrícola estadounidense? ¿O EE.UU. desviará su comercio hacia otros países? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado mundial del maíz: una visión general El maíz es una de las materias primas agrícolas más importantes del mundo, junto con el trigo, la soja y el arroz. A diferencia del trigo, la producción de maíz y soja está concentrada en pocas regiones del mundo. Estados Unidos es el líder indiscutido en producción de maíz, seguido por China, Brasil y Argentina. Aunque la guerra en Ucrania ha destacado el papel de esa región en la producción de maíz, Ucrania ocupa solo el séptimo lugar a nivel mundial, considerando a la UE como una sola entidad. La producción de maíz en la temporada 2024/2025 ha disminuido ligeramente respecto al récord alcanzado en 2023/2024, mientras que el consumo ha aumentado levemente, lo que ha generado un repunte de precios observado entre septiembre de 2024 y febrero de 2025. Sin embargo, la política arancelaria de EE.UU. ha generado turbulencias en el mercado, especialmente para el maíz, que ha registrado el mayor aumento de precio entre los principales granos. ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro del mercado del maíz? Fuente: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB México: un importador clave En cuanto al consumo, los principales actores también son los mayores productores. EE.UU. lidera el consumo mundial de maíz, seguido por China y Brasil. El maíz se utiliza principalmente para la producción de etanol como biocombustible y para alimentación animal. El maíz destinado al consumo humano directo o indirecto es marginal. Por lo tanto, los precios del maíz dependen en gran medida del precio de los combustibles y la demanda de ganadería. Cabe destacar que México es el mayor importador mundial de maíz, principalmente desde EE.UU. debido a la cercanía geográfica. Curiosamente, China no es un gran importador mundial, aunque su relevancia ha ido en aumento desde 2021. A pesar de que EE.UU. es el mayor exportador, China prácticamente no importa maíz estadounidense. La guerra en Ucrania también ha reconfigurado el comercio mundial de maíz. Antes de 2022, Europa importaba grandes volúmenes de maíz estadounidense. Actualmente, los países de la UE dependen principalmente de suministros desde Ucrania, lo que resalta la dependencia de los exportadores estadounidenses respecto a México. Fuente: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB Mejora de las perspectivas climáticas y aumento de la siembra de maíz El maíz y la soja se cultivan en regiones similares debido a que comparten requerimientos agronómicos. Por ello, los agricultores pueden ajustar sus planes de siembra cada año. Dado el precio relativamente más alto del maíz en comparación con la soja, se espera un aumento en la siembra de maíz. Se proyecta que los agricultores estadounidenses sembrarán 94 millones de acres, un aumento de casi 4 millones respecto al año anterior, acercándose a los niveles récord de la temporada 2023/2024. Además, se esperan mejores rendimientos de cosecha gracias a la mejora en las condiciones climáticas. El fenómeno El Niño, que provocó sequías en EE.UU., está disminuyendo, y las previsiones de temperatura y precipitaciones indican condiciones favorables en el cinturón maicero estadounidense. En caso de interrupciones comerciales con México, los agricultores estadounidenses podrían enfrentar un excedente de inventario, lo que tendría un impacto significativo en los precios. El USDA prevé una cuarta temporada consecutiva de caída en los precios. El informe de intenciones de siembra se publicará el 31 de marzo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La importancia del maíz para EE.UU. Si bien EE.UU. es conocido por su producción agrícola, su relevancia económica y comercial es relativamente moderada. Las exportaciones de maíz a México rondan los $6.000 millones, mientras que el déficit comercial alcanzó casi $172.000 millones el año pasado. Sin embargo, el descontento público es considerable. Durante la guerra comercial anterior, los agricultores afectados recibieron subsidios. Actualmente, con el conflicto aún sin resolver, no se ha mencionado ninguna ayuda. Cabe destacar que muchos de los votantes de Trump y del Partido Republicano son agricultores del cinturón maicero, lo que podría tener un gran impacto en las elecciones legislativas dentro de menos de dos años. El futuro de los precios del maíz Aunque el precio del maíz, actualmente entre 450 y 460 centavos por bushel, representa casi la mitad del máximo histórico cercano a 800 centavos, no se encuentra en niveles excesivamente bajos. Un aumento significativo en las existencias estadounidenses podría llevar a una situación similar a la de 2015–2020, cuando los precios se mantuvieron en torno a los 350 centavos por bushel. Sin embargo, esto dependerá del resultado de la guerra comercial, de las perspectivas climáticas de producción y del sentimiento de los inversores, quienes recientemente redujeron sus posiciones largas en futuros de maíz. Aunque el mercado del maíz no es crítico para la economía estadounidense en general, el descontento de un grupo social amplio podría enviar el mensaje de que Donald Trump no prioriza sus intereses, lo que podría obstaculizar la recuperación económica prometida en su campaña. El número de posiciones especulativas largas en futuros de maíz ha disminuido de casi 600.000 a 450.000. Históricamente, este tipo de situaciones ha desencadenado correcciones prolongadas del mercado, aunque los precios actuales del maíz no son excesivamente bajos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. ___________________ Michał Stajniak, CFA

Director Adjunto del Departamento de Investigación de XTB

Analista del Mercado de Materias Primas

michal.stajniak@xtb.pl

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "