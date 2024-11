Los bonos alemanes a 10 años ganan terreno tras la débil lectura del ZEW 🏛️

El ZEW es un indicador económico que mide el sentimiento de los inversores institucionales en Alemania respecto a la evolución de la economía en los próximos seis meses. Una "débil lectura del ZEW" sugiere que los inversores son pesimistas sobre el futuro de la economía alemana. Cuando los inversores anticipan una desaceleración económica o un período de incertidumbre, suelen buscar refugio en activos considerados seguros, como los bonos alemanes a 10 años. Al aumentar la demanda de estos bonos, su precio sube y su rendimiento baja. El sentimiento económico ha disminuido, y es probable que el resultado de las elecciones presidenciales de EEUU sea la principal razón. Las expectativas económicas para Alemania se han visto ensombrecidas por la victoria de Trump. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Índice ZEW de condiciones económicas actuales: Valor: -91,4

Previsión: -85,9

Anteriormente: -86,9 Índice ZEW de sentimiento económico: Valor: 7,4

Previsión: 13

Anteriormente: 13,1 Son cifras muy pobres que ponen de relieve una vez más las condiciones y las perspectivas negativas que se están filtrando en la economía alemana. Fuente: xStation

