Los datos del IFO de Alemania en el punto de mira

Comenzamos una nueva semana de negociación en los mercados financieros internacionales. La sesión asiática trajo consigo un aumento de más del 1,3% en el Nikkei japonés y del 1,4% en el Kospi coreano. Sin embargo, los mercados chinos están bajo presión bajista hoy, con el Hang Seng cayendo un 0,5%. Las cotizaciones de los contratos indican que el lado alcista está dominando actualmente el sentimiento antes del inicio de la negociación del lunes. Los contratos del DAX alemán y del Nasdaq 100 están subiendo cotizando en positivo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El calendario macroeconómico para hoy está relativamente vacío, pero la atención de los inversores puede centrarse en la lectura del IFO de Alemania. El índice IFO o Índice de Clima de Negocios que elabora el IFO Institut de Munich es un indicador de la confianza empresarial y de la situación económica en Alemania que tiene repercusión en toda la zona euro. Se trata de un indicador anticipado de la evolución de la economía alemana, que se publica mensualmente. Calendario económico del día: 10:00 - Alemania, confianza empresarial para noviembre. Pronóstico: 86. Anteriormente: 86,5.

16:30 - EE. UU., FED de Dallas para la industria para noviembre.

16:30 - 17:30 - Eurozona, discursos de los banqueros del BCE (Lane y Nagel)

