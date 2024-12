Los datos del JOLTS de EE. UU. en el punto de mira

A pesar de la considerable volatilidad observada al comienzo del día (nuevos récords en los mercados australiano y estadounidense), el calendario macro programado para la sesión de hoy está relativamente vacío. La única lectura destacable puede ser el dato JOLTS del mercado laboral estadounidense. Los inversores también pueden estar atentos a los discursos de los banqueros de la Fed más tarde en la tarde. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los contratos de futuros apuntan a una apertura al alza para la sesión de efectivo de hoy en Europa. Los mercados asiáticos extendieron el martes la ola de optimismo que inundó las operaciones del lunes en Europa y Estados Unidos

El principal índice bursátil de Australia (AU200) se disparó hoy hasta alcanzar nuevos máximos históricos

También estamos viendo un repunte en el sector de semiconductores. Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company subieron un 2,42%. Al mismo tiempo, Tokyo Electron ganó un 4,7% y Lasertec ganó un 6,7% Calendario económico del día: 15:00 GMT - EE. UU., datos de JOLTS para octubre. Esperado: 7,48 millones. Anteriormente: 7,44 millones.

17:35 GMT - EE. UU., discurso de Kugler de la FED

20:45 GMT - EE. UU., discurso de Goolsbee de la FED

21:40 GMT - EE. UU., datos de la encuesta API sobre inventarios de petróleo. Esperado: -1,9 millones. Anteriormente: -5,93 millones.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "