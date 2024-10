Los datos preliminares del PMI de septiembre de la eurozona son más débiles de lo esperado. 📉

Los datos de la eurozona han confirmado lo que el mercado pudo captar de los datos franceses y alemanes. Tanto el PMI manufacturero como el compuesto están en contracción. Solo el sector servicios logró situarse ligeramente por encima del territorio de contracción, con 50,5 y 1,8 puntos menos que lo esperado. El euro sigue cayendo tras la noticia. Los datos franceses resultaron ser peores de lo esperado: el PMI manufacturero no cumplió las expectativas, mientras que el índice de servicios mostró una fuerte caída, de 55 en agosto a 48,3 en septiembre. El euro y los índices europeos se desplomaron tras la publicación de los datos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los datos alemanes resultaron ser una decepción, ya que ambos índices no cumplieron las expectativas. Sin embargo, el sector servicios logró mantenerse en territorio de expansión. El euro y los índices del Viejo Continente cayeron tras la publicación de los datos alemanes. Eurozona, PMI preliminares de septiembre Manufactura: 44,8 frente al 45,7 esperado (45,8 anteriormente)

Servicios: 50,5 frente al 52,3 esperado (52,9 anteriormente)

Compuesto: 48,9 frente al 50,5 esperado (51 anteriormente) Francia, PMI preliminares de septiembre Manufactura: 44 frente al 44,2 esperado (43,9 anteriormente)

Servicios: 48,3 frente al 53,1 esperado (55 anteriormente)

Compuesto: 47,4 frente al 51,5 esperado (53,1 anteriormente) Alemania, PMI preliminares de septiembre Manufactura: frente al 42,3 esperado (42,4 anteriormente)

Servicios: frente al 51 esperado (51,2 anteriormente)

Compuesto: frente al 48,2 esperado (48,4 anteriormente)

