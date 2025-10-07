Los índices Americanos ponen a prueba sus máximos históricos impulsados por el repunte de la IA 🚀

- Al inicio de la sesión en efectivo de Estados Unidos, los índices bursátiles muestran pocos cambios a pesar del continuo cierre del gobierno. El S&P 500 sube un 0,04%, el Russell 2000 cae un 0,30%, el Nasdaq 100 avanza un 0,24% y el Dow Jones Industrial Average retrocede un 0,05%.
- Al inicio de la sesión en efectivo de Estados Unidos, los índices bursátiles muestran pocos cambios a pesar del continuo cierre del gobierno. El S&P 500 sube un 0,04%, el Russell 2000 cae un 0,30%, el Nasdaq 100 avanza un 0,24% y el Dow Jones Industrial Average retrocede un 0,05%.
La sesión de ayer cerró con moderadas alzas, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 alcanzando nuevos máximos históricos, impulsados por un fuerte repunte en las acciones de AMD tras el anuncio de su acuerdo con OpenAI. El cierre gubernamental ha entrado ya en su séptimo día, retrasando la publicación de algunos informes económicos. Los mercados de predicciones estiman que podría extenderse durante unos 19 días. Entre los oradores de la Reserva Federal para hoy se incluyen Raphael Bostic, Michelle Bowman, Neel Kashkari y Stephen Miran.
El impulso sigue concentrado en las grandes tecnológicas, con un entusiasmo creciente en torno a la inteligencia artificial (IA). La narrativa del mercado se centra en los enormes gastos de capital de OpenAI —proyectos multimillonarios vinculados a AMD (incluida una vasta red de centros de datos con GPU), Oracle (con un acuerdo estimado en 300 mil millones de dólares en infraestructura de datos), CoreWeave (unos 20 mil millones en capacidad de cómputo) y un acuerdo de colaboración personalizada con Broadcom.
Los inversores ven ahora la IA como el principal motor del crecimiento del mercado. Sin embargo, el riesgo de concentración excesiva en proyectos de IA —especialmente aquellos ligados a OpenAI— se ha vuelto más evidente. Las Big Tech y la propia IA continúan marcando el tono del mercado, aunque la narrativa depende cada vez más de supuestos audaces y de un mayor apalancamiento en la toma de riesgos.
Sigue de cerca los movimientos corporativos que impactan al mercado y aprovecha las oportunidades que surgen en empresas estadounidenses. Opera acciones globales con XTB y mantente al día con las últimas noticias bursátiles. Abre tu cuenta real aquí 👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh.
S&P 500
El S&P 500 se mantiene cerca de sus máximos históricos, en torno al nivel de 6.800 puntos. La sesión de ayer cerró en 6.791 puntos, aproximadamente en línea con la cotización actual del día.
Noticias corporativas
-
Trilogy Metals (TMQ.US) +21,5% registró un alza después de que la administración Trump revocara el bloqueo al proyecto Ambler Road en Alaska e invirtiera 35,6 millones de dólares, adquiriendo una participación del 10% con warrants por un 7,5% adicional. La carretera de 211 millas permitirá el acceso a importantes yacimientos minerales.
-
Constellation Brands (STZ.US) +2,91% avanzó después de que los resultados del segundo trimestre superaran las expectativas, a pesar de unas menores ventas de cerveza y de una previsión más baja para el ejercicio fiscal 2026. La compañía proyectó un beneficio por acción ajustado (EPS) de entre 11,30 y 11,60 dólares, en línea con las estimaciones del mercado.
-
Aehr Test Systems (AEHR.US) –25,80% sufrió una caída tras negarse a restablecer su orientación financiera en medio de la incertidumbre arancelaria. Los ingresos del primer trimestre fiscal (FQ1) descendieron un 16% interanual, el beneficio por acción cayó a 0,01 dólares, y las reservas de pedidos se redujeron en un 32%.
Acción de la semana – Super Micro Computer (09.10.2025)
⏬El Nasdaq 100 cae un 0,5%
Acción del mes: ¿Logrará Meta ganar la carrera por la inteligencia artificial?
Peso colombiano lidera la revaluación en Latinoamérica y mantiene su impulso hoy 9 de Octubre
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "