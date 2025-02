Los índices chinos se desploman por la guerra comercial

La nueva sesión en los mercados asiáticos trae consigo un deterioro en el sentimiento de los inversores. Los índices chinos están teniendo un desempeño particularmente malo, con contratos basados ​​en las 50 principales empresas de China, cayendo casi un 2,5% y reanudando la negociación después de las recientes celebraciones de Año Nuevo. Los índices chinos se hunden El motivo de la venta masiva de hoy en los índices chinos es una nueva actualización sobre las tensiones comerciales. La aduana estadounidense anunció que los aranceles estadounidenses se aplicarán tanto a Hong Kong como a China continental. Además, la Casa Blanca anunció el fin de una exención fiscal que permitía que los paquetes valorados en menos de 800 dólares entraran en Estados Unidos libres de impuestos. La exención había impulsado el rápido crecimiento de los minoristas de descuento chinos como Temu, lo que les permitió enviar una amplia gama de productos de bajo coste. La noticia está dañando gravemente la capacidad de venta de los principales minoristas chinos, por lo que la venta masiva en China incluye un sentimiento claramente negativo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otro golpe fue la noticia de que el Servicio Postal de Estados Unidos suspenderá temporalmente la aceptación de paquetes internacionales procedentes de China y Hong Kong hasta nuevo aviso. En cuanto a los datos macroeconómicos, el PMI de servicios de Caixin de enero para China sorprendió a la baja con una lectura de 51,0 (frente a 52,2 en diciembre). Actualmente, el índice chino está cayendo un 2,5% y está poniendo a prueba un importante punto de soporte establecido por la media móvil exponencial de 200 días, lo que podría ser un aspecto clave para la validez de la tendencia alcista general del instrumento a largo plazo. Las acciones de PDD Holding (PDD.US) están bajando casi un 6% hoy antes de la apertura del mercado. Fuente: xStation 5 ¿Cómo invertir en China? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de China, como el CNYA.DE o el ICHN.NL. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico a través del ETF KWEB.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

