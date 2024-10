Los índices de Estados Unidos, al alza

La jornada de ayer estuvo marcada por el buen comportamiento de los índices de Estados Unidos, que registraron importantes subidas. El S&P 500, el índice de referencia americano, cerró la jornada al alza, con un aumento del 0,77% que le permitió alcanzar un nuevo máximo histórico al elevarlo a los 5.860 puntos, mientras que el Nasdaq 100 subió alrededor de un 1% y el Russell 2000 un 0,07%. Detrás de las subidas de los índices de Estados Unidos se encuentran las empresas de semiconductores, cuyas acciones tuvieron destacados aumentos. En el caso de Nvidia, sus acciones se dispararon un 2,4%, mientras que ASML registró una subida del 3,75%. Aun así, el mayor incremento lo registró ARM, cuyas acciones se dispararon un 6,84%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Más allá de Estados Unidos, la sesión bursátil en la región Asia-Pacífico muestra una tendencia alcista después de los nuevos máximos alcanzados por el S&P 500. Índices como el australinao, el Nikkei 225, el KOSPI o el índice MSCI de Singapur están ganando terreno. La excepción son los índices chinos, que están experimentando una caída del 1,50-1,70%. Divisas y datos macro En el terreno de las divisas, las monedas más fuertes de la jornada son el dólar estadounidense (USD) y el yen japonés (JPY). El dólar sigue fortaleciéndose mientras el yen se está recuperando ligeramente de las caídas de ayer, con el USDJPY cayendo un 0,11% hasta los 149,6000. Por su parte, el índice de producción industrial ajustado estacionalmente de Japón registró una caída mensual del 3,3% en agosto. En comparación con el mismo mes de 2023, esta cifra cayó un 4,9%. El informe estuvo en línea con las expectativas de los economistas. Discursos de miembros de la FED El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari comentó ayer que la política monetaria sigue siendo restrictiva y agregó que podrían ser apropiados nuevos recortes moderados de los tipos de interés. En general, se considera que Kashkari apoya la flexibilización monetaria. Kashkari es conocido por su postura negativa sobre las criptomonedas en sus declaraciones anteriores. Otros mercados En el mercado de criptomonedas se observa una ligera corrección tras las fuertes subidas de ayer, en las que el Bitcoin probó la resistencia de 66.000$, pero los alcistas fueron rechazados repetidamente desde estos niveles. Justo después el Bitcoin recortó un 1,25% hasta los 65.200$.

