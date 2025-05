Los índices estadounidenses se estabilizan mientras los mercados asimilan la rebaja de la calificación crediticia de EE. UU.

Nvidia presentó varios anuncios importantes en Computex Taipéi el lunes, incluidos nuevos desarrollos en tecnologías de IA para robots humanoides y la apertura de su tecnología NVLink para permitir a las empresas construir servidores de IA semi personalizados.

Moody’s rebajó el viernes la calificación crediticia de largo plazo de EE. UU. desde Aaa a Aa1. Los índices estadounidenses registran caídas significativas hoy, con el S&P 500 bajando un 1,09 % hasta 5919,2, mientras que el Dow Jones Industrial Average cae un 0,74 % hasta 42462. El Nasdaq 100 muestra pérdidas más pronunciadas del -1,45 %, cotizando en 21240,50. El Russell 2000 también retrocede fuertemente un 1,69 % hasta 2088,6. Cabe destacar que el índice de volatilidad VIX, conocido como el "índice del miedo", se ha disparado un 4,41 % hasta 20,13, superando el nivel psicológico de 20, lo que indica una mayor ansiedad en los mercados. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados europeos también presentan un panorama ampliamente negativo. El WIG20 de Polonia cae un 1,35 % hasta 2771,6, mientras que el AEX de los Países Bajos desciende un 1,03 % hasta 925,20. Los principales índices europeos también están en terreno negativo: el Euro Stoxx 50 cae un 0,75 % hasta 5396,6; el CAC 40 de Francia retrocede un 0,70 % hasta 7810,4; y el FTSE 100 del Reino Unido baja un 0,65 % hasta 8650,5. El SMI de Suiza pierde un 0,50 % hasta 12274, mientras que el FTSE MIB de Italia cae un 0,49 % hasta 40041. El IBEX 35 de España muestra un descenso más moderado del 0,40 % hasta 14052, y el DAX de Alemania retrocede un 0,23 % hasta 23818,3. Solo el ATX de Austria registra un ligero avance del 0,05 % hasta 4309. Las caídas generalizadas en los principales índices sugieren que los inversores están reaccionando a preocupaciones económicas globales, posiblemente vinculadas a la reciente rebaja en la calificación crediticia de EE. UU. por parte de Moody’s y a las tensiones comerciales persistentes. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Nasdaq 100, representado por el US100, intenta volver a probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 %, un punto clave que podría actuar como resistencia. Los alcistas buscarán recuperar los máximos previos, mientras que los bajistas podrían apuntar a un retroceso hacia las medias móviles de 200 y 100 días, con el nivel de retroceso del 38,2 % como siguiente objetivo bajista potencial. El RSI comienza a desviarse a la baja tras alcanzar niveles de sobrecompra, mientras que el MACD se estrecha, lo que podría generar una divergencia bajista.

Fuente: xStation Noticias del mercado Nvidia presentó varios anuncios importantes en Computex Taipéi el lunes, incluidos nuevos desarrollos en tecnologías de IA para robots humanoides y la apertura de su tecnología NVLink para permitir a las empresas construir servidores de IA semi personalizados.

La compañía introdujo Nvidia Isaac GR00T-Dreams para ayudar a los desarrolladores a crear datos de entrenamiento para robots a través de nuevos comportamientos y capacidades de adaptación. El CEO Jensen Huang presentó a la IA física como “la próxima industria del billón de dólares en el mundo real”. Los anuncios se produjeron en un entorno regulatorio favorable, luego de que EE. UU. suavizara reglas que habrían limitado las exportaciones de chips. La compañía también anunció un acuerdo con la startup saudí de IA Humano para suministrar varios cientos de miles de procesadores de IA en los próximos cinco años. Además, Nvidia presentó su solución NVLink Fusion y servidores RTX Pro Blackwell para brindar a los clientes más opciones en la construcción de infraestructuras para centros de datos.

Las acciones de Walmart cayeron tras críticas del expresidente Trump en redes sociales. Trump instó al gigante minorista a “DEJAR de culpar a los aranceles por el aumento de precios” y sugirió que Walmart debería “ABSORBER LOS ARANCELES” en lugar de trasladar los costos a los consumidores.

Un portavoz de Walmart respondió: “Siempre hemos trabajado para mantener nuestros precios lo más bajos posible, y eso no va a cambiar”. A pesar de la presión, el CFO John David Rainey había señalado previamente que los aumentos de precios eran inevitables, declarando: “Si se impone un arancel del 30 % sobre un producto, probablemente veas aumentos de precio de dos dígitos.” La compañía espera que los cochecitos, muebles y juguetes sean los más afectados por los aranceles. Las acciones de Walmart han sido de las más destacadas del mercado en el último año, subiendo un 54 % frente al 6 % del Dow Jones Industrial Average .

Intel amplía su oferta de chips gráficos con el lanzamiento de sus tarjetas Arc Pro B50 y B60 para estaciones de trabajo, con precios a partir de 299 y 500 dólares respectivamente.

Estos chips están diseñados para clientes que requieren procesamiento de IA local en lugar de depender de soluciones en la nube de empresas como Amazon, Google o Microsoft. La Arc Pro B50 ofrece 16 GB de memoria y hasta 70 TOPS (billones de operaciones por segundo), mientras que la B60 ofrece 24 GB y hasta 197 TOPS. Intel también está lanzando Project Battlematrix , un sistema completo de estaciones de trabajo que combina dos GPUs Arc Pro B60 con un procesador Intel Xeon , para ejecutar aplicaciones empresariales de IA intensiva. Según el vicepresidente de Intel, Wintan Lien , “esperamos ser muy competitivos, especialmente en diseño e ingeniería”. La empresa apunta al segmento de estaciones de trabajo, que representa alrededor del 30 % de las ventas de esta línea.

Moody’s rebajó el viernes la calificación crediticia de largo plazo de EE. UU. de Aaa a Aa1, citando preocupaciones crecientes por el aumento de la deuda pública y el ensanchamiento del déficit fiscal.

La agencia señaló: “Por primera vez en más de una década, la deuda federal de EE. UU. ha aumentado bruscamente, debido principalmente a déficits fiscales persistentes.” Moody’s espera que la flexibilidad fiscal siga siendo “limitada” sin ajustes en impuestos o gasto, proyectando que los pagos de intereses podrían absorber cerca del 30 % de los ingresos para 2035, en comparación con un 18 % en 2024. La rebaja afectó los rendimientos de los bonos del Tesoro, con el rendimiento a 10 años subiendo al 4,51 % durante la sesión asiática del lunes, mientras que los inversionistas exigieron mayores primas de riesgo. Los índices bursátiles globales cayeron tras la noticia, con futuros del Dow Jones bajando un 0,65 %, futuros del S&P 500 retrocediendo un 0,92 % y futuros del Nasdaq cayendo un 1,22 %. El dólar se debilitó frente a otras divisas del G10, mientras el precio del oro subía ante una mayor demanda de activos refugio.

