Los inversores sopesan el riesgo de un debilitamiento del mercado laboral estadounidense 💵

Los futuros sobre el 铆ndice del d贸lar estadounidense (USDIDX) cayeron hoy por debajo de 101, despu茅s de que se publicaran datos muy dispares y en su mayor铆a d茅biles sobre el mercado laboral (ADP, JOLTS, Challenger Report). Ahora, toda la atenci贸n del mercado de divisas se dirige a las n贸minas no agr铆colas programadas para las 14:30. Antes de la lectura m谩s importante del d铆a, podemos observar una creciente demanda de "refugio seguro", monedas negativamente correlacionadas con el d贸lar, como el yen o el franco suizo. El par USD/JPY cae casi un 0,5% hoy y la volatilidad del lunes entre el d贸lar estadounidense y el yen japon茅s puede incluso aumentar debido a la lectura del PIB de Jap贸n programada para las 00:50 AM del lunes 9 de septiembre. El USDIDX (铆ndice del d贸lar) se negocia en un rango medio del canal de precios. Los futuros sobre el 铆ndice del d贸lar estadounidense (DXY) cayeron despu茅s de lecturas muy dispares del mercado laboral estadounidense. Un NFP menor de lo esperado puede llevar a probar incluso el nivel de soporte de 100 para el USDIDX, antes de la decisi贸n sobre las tasas de inter茅s de la Reserva Federal programada para el 18 de septiembre. El par USD/JPY de alguna manera repite el escenario de 2023, sin embargo no se puede excluir una mayor ca铆da; la Reserva Federal probablemente recortar谩 las tasas de inter茅s desde septiembre, mientras que el Banco de Jap贸n tiene argumentos para un "cambio radical" en su pol铆tica ultra moderada con un potencial aumento de las tasas de inter茅s desde los niveles actuales.

