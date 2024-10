Los mercados asiáticos se resienten

La mayoría de los mercados asiáticos cayeron el martes, siguiendo la debilidad de la noche en Wall Street, ya que los sólidos datos del mercado laboral estadounidense alimentaron las expectativas de tipos de interés más altas durante más tiempo. Los mercados chinos fueron la excepción, subiendo por el optimismo de los estímulos a medida que las transacciones se reanudaban después de una semana de vacaciones. Los índices Shanghai Shenzhen CSI 300 y Shanghai Composite subieron entre un 6% y un 8%. Los inversores reaccionaron positivamente a una serie de medidas de estímulo anunciadas por Beijing, incluidos recortes de tipos de interés, reglas más flexibles para el mercado inmobiliario e inyecciones de liquidez para el mercado de valores, ya que fue el primer día abierto después de la Semana Dorada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros mercados asiáticos cayeron, y las acciones tecnológicas registraron las mayores pérdidas. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó casi un 5,6%, el Nikkei 225 de Japón cayó un 1,2% y el KOSPI de Corea del Sur perdió un 0,7%. El índice Hang Seng China Enterprises Index perdió el 6,3% de su valor. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantuvieron moderados en las operaciones asiáticas después de que Wall Street cayera bruscamente el lunes. Los operadores están descontando un recorte menor de los tipos por parte de la Reserva Federal en noviembre tras los sólidos datos de empleo. El dólar retrocedió ligeramente desde máximos de siete semanas, con el índice del dólar cayendo alrededor de un 0,2%. Los operadores ahora están descontando una probabilidad de casi el 81% de un recorte de las tasas de 25 puntos básicos en noviembre, con una probabilidad del 19% de que no haya cambios. Los precios del petróleo cayeron en el comercio asiático, retrocediendo desde los máximos de más de un mes alcanzados la semana pasada. Los futuros del petróleo Brent con vencimiento en diciembre cayeron un 1,6% a 79,74 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate cayeron un 1,8% a 75,96 dólares el barril. Foxconn anunció que está construyendo la planta de fabricación más grande del mundo para el chip GB200 de Nvidia para satisfacer la "enorme" demanda de la plataforma Blackwell de la empresa de inteligencia artificial. Los salarios ajustados a la inflación de Japón cayeron un 0,6% en agosto respecto al año anterior, mientras que el gasto de los hogares disminuyó un 1,9%. Sin embargo, los analistas sugieren que las tendencias subyacentes apuntan a una recuperación gradual de los salarios y el consumo. El banco central de Australia señaló que mantendrá los tipos de interés en el máximo actual de 12 años hasta que esté seguro de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el objetivo. La junta del RBA discutió escenarios tanto para el ajuste como para la flexibilización de la política dadas las incertidumbres económicas. El conflicto en el Medio Oriente sigue siendo un foco clave para los mercados, con los combates entre Israel y las fuerzas de Hezbollah intensificándose esta semana. Las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro de petróleo continúan apoyando los precios del crudo. El euro es la moneda más fuerte hoy y gana frente a la mayoría de los pares de divisas. El AUD está perdiendo su valor después de que el RBA decidiera mantener las tasas de interés. El mercado de criptomonedas abre en rojo. Bitcoin está bajando un 1.4%, Ethereum ha bajado 1.2% y Solana está más de 2% abjao y se acerca al soporte clave. El oro se mantiene estable alrededor de 2640$ la onza, la plata ha perdido 1% de su valor hoy, pérdida similar a la del platino. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "